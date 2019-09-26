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  3. 26 Eylül 2019 18:50

Avcılar'da deprem sırasında cami minaresinin yıkılma anı kamerada

İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki depremde Avcılar metrobüs durağının karşısında yer alan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresi yıkıldı.

Video Galeri
Deprem uzmanları deprem anında bakın ne yaptı
Deprem uzmanları deprem anında bakın ne yaptı
Video Galeri
Depremde temeli yan yatan bina drone ile görüntülendi
Depremde temeli yan yatan bina drone ile görüntülendi
Video Galeri
Dişçide deprem anı kamerada
Dişçide deprem anı kamerada
Video Galeri
Belediye Başkanı depreme okulda yakalandı
Belediye Başkanı depreme okulda yakalandı
Video Galeri
Avcılar'da minarenin yıkılışı kameralara yansındı
Avcılar'da minarenin yıkılışı kameralara yansındı
Video Galeri
İstanbul'daki deprem binayı böyle salladı
İstanbul'daki deprem binayı böyle salladı
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