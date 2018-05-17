İşte AK Parti'nin son seçim anketi !

Seçime 39 gün kala araştırma şirketleri, seçim anketleri için sahada aktif şekilde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Öte yandan partiler de kendi seçim anketlerini yapıyor.

AK PARTİ'NİN YAPTIRDIĞI SON ANKET

AK Parti yönetiminin son yaptırdığı anketlerde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın oyu yüzde 54, milletvekilleri seçimlerinde ise AK Parti'nin yüzde 44, Cumhur İttifakı'nın oyunun da yüzde 51 olduğu belirtildi.

AK Parti kurmayları, çıkan sonuçlara göre yapılan simülasyonlarda Cumhur İttifak'ının milletvekili dağılımında Meclis çoğunluğunu elde ettiğini, ancak 'sınırda' bir durumun yaşanmaması için seçim stratejisinin büyük bölümünün yüzde 18 civarındaki kararsız kitleyi AK Parti'nin yanına çekmeye dönük adımlardan oluşacağını dile getirdi. AK Parti kaynakları, anketlerde Erdoğan'ın alacağı oyla ilgili 'Nasılsa bir problem yok' düşüncesinden hareketle teşkilatların rehavete kapılmaması için de tedbir alınacağını kaydetti.

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