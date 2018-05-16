OPTİMAR'dan son seçim anketi !

OPTİMAR Başkanı Hilmi Daşdemir verdiği röportajda 24 Haziran seçimlerin öncesi yaptıkları son seçim anketlerinin detaylarını paylaştı.



OPTİMAR Başkanı Hilmi Daşdemir A Haber’e verdiği röportajda 24 Haziran seçimlerin öncesi yaptıkları son seçim anketlerinin detaylarını açıkladı.

İşte o röportaj:

SEÇİM İKİNCİ TURA KALMAZ

Seçime yaklaşık 1 ay kaldı. Araştırmalara baktığınızda Başkanlık ve milletvekilliği seçimlerinde genel tablo nedir?

Bizim yapmış olduğumuz araştırmalarda çok büyük bir risk gözükmüyor. İlk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine biteceği öngörülebiliyor. Örneğin katılımcılara açık uçlu olarak sorduğumuzda, yani herhangi bir isim vermeden katılımcılara sorduğumuz soruda %48 Erdoğan, dedi. Ama daha sonrasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başkanlık için oy verir misiniz?" diye sorduğumuzda ise yüzde 51'lik bir sonuç ortaya çıktı. Üstelik bu rakam kararsızlar dağıtılmadan tabii. Kararsızlar dağıtıldığında daha da yukarıya çıkacak bir orandan söz ediyoruz. Dolayısıyla bu veriler bize ilk turda cumhurbaşkanlığı için yarışın Erdoğan lehine neticeleneceğini gösteriyor.

MUHARREM İNCE İLE AKŞENER ARASINDA İKİNCİLİK YARIŞI OLACAK

Seçim sürecinde bazı CHP teşkilatlarının Akşener için çalıştığını aktaran Daşdemir, "Meral Akşener ile Muharrem İnce arasında geçecek daha çok ikincilik yarışı ama Muharrem İnce rahatlıkla ikinci olur.

BAZI CHP TEŞKİLATLARI AKŞENER'E TAHSİS EDİLDİ!

Bazı CHP teşkilatlarının da Akşener için çalıştığını söyleyebiliriz. Muhtemelen Ege'de bazı CHP teşkilatları Muharrem İnce yerine Akşener için çalışabilir" dedi.

"Başkanlıkta Erdoğan'a oy verin, mecliste başka partilere" algısı pompalanıyor. Çünkü bu yarışın ilk turda biteceğini araştırmalarımız söylüyor. Bir araştırmaya göre değil birçok araştırmaya göre söylüyorum bunu. 2013'ten beri yapmış olduğumuz araştırmalar gerek Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Erdoğan'ın oyunun kararsızlar dağıtılmadan bile yüzde 51 olarak görüyoruz. Sonuç olarak Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiklerini düşünen kimi çevreler meclis dağılımını etkilemek üzere çalışma yapıyor. "Cumhurbaşkanlığı için oyunuzu Erdoğan'a verin, ancak meclise Saadet de girsin, İP de girsin" şeklinde çeşitli algı oyunları yapılıyor. Bunu başarmış olsalar onlar için bunun neticesi olarak mecliste güçlü olmayan bir iktidar partisi ve tekrar bir seçim ümidi doğacak. Keza bu durumun yerel seçimlere de yansıması olacaktır.

AK PARTİ YÜZDE 50 BANDINA OTURDU, CHP 18'LERDE…

Peki tablo bu iken 24 Haziran'da milletvekili seçimleri de olacak. Şu anda partilerin genel oy dağılımı nedir yüzdelik olarak?

Bizim 10 gün kadar önce yaptığımız son araştırmalara göre AK Parti zaten son seçimlerde gösterdiği performans üzere yüzde 50'ler bandına oturmuş durumda ve bunu korumaya devam ediyor. CHP'nin oyu karasızlar dağıtılmadan yüzde 18.7, MHP'nin oyu yüzde 10.9. Geri kalan payı ise diğer parti ve adaylar bölüşüyor. Ancak sonuç itibariyle bu seçime ilişkin genel tabloyu milletvekili adayları belirlendikten sonra daha net görülebileceğini söyleyebiliriz.