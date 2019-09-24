İşte ''faiz haramdır'' diyen Diyanet'in faiz geliri !

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi 2018 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’nda faize karşı olan kurumun geçen yıl 2 milyon 109 bin 76 TL faiz geliri elde ettiği ortaya çıktı.

Kurum bir önceki yıl ise 60 bin TL daha fazla faiz geliri kaydetmişti. Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kitap, takvim, dergi gibi yayınlarını hazırlıyor.

NET KÂRI 7 MİLYONUN ÜZERİNDE

Anka'nın haberine göre, raporda kurumun satışlardan ettiği net kârın ise 7 milyon 18 bin TL olduğu belirtildi.

Sayıştay raporunda, kurumun elde ettiği kâr ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

“Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesinin 2018 yılı faaliyetlerinden elde edilen toplam 30 milyon 657 bin 403 TL gelirden 55 bin 583 TL red ve iade düşüldükten sonra, kalan tutar 30 milyon 601 bin 819 TL olup giderler toplamı 23 milyon 421 bin 24 TL'dir. 2018 yılı net kârı ise 7 milyon 180 bin 794 TL olup Hazineye yatırılmıştır.”

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ayrıca faiz geliri bulunuyor. Başkanlık, 2015'te 197 bin TL, 2016'da 255 bin, 2017'de ise 256 bin 806 TL faiz geliri elde etmişti.