İşte Muharrem İnce'nin anket sonucu! Parti kursa yüzde kaç oy alır?

Yeni parti kurma çalışmaları için start verdiği konuşulan Muharrem İnce'nin Ada Araştırma şirketinin yapmış olduğu anketin sonuçları gün yüzüne çıktı.

"İNCE PARTİ KURSA OY VERİR MİSİNİZ?"

Ada Araştırma, ankete katılanlara "Muharrem İnce'nin kuracağı partiye oy verir misiniz?" diye sordu. CHP'ye oy veren seçmenlerden yüzde 30'u Muharrem İnce'ye "Oy veririm" derken, yüzde 28.8'i de "Belki oy veririm" dedi.

AK PARTİ'DEN SADECE YÜZDE 2 ALIYOR

Aynı ankette AK Parti'ye oy verdiğini belirtenlerin yüzde 2.4'ü Muharrem İnce'ye oy vereceğini belirtirken, yüzde 90.2 gibi büyük bir çoğunluk da parti kurması halinde İnce'ye oy vermeyeceğini ifade etti.