İsveç Başbakanı Kristersson: İsveç, Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u resmi törenle karşılamıştı. İki lider, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda İsveçli bir gazetecinin sorusuna da yanıt veren Erdoğan, "FETÖ terör örgütünden İsveç'te olan bir tanesi var ki ismini de vereyim Bülent Keneş, bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor. Bununla alakalı olarak da İsveç'in daha hassas davranmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye-AB ilişkilerini, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel meseleleri değerlendirdik. İsveç'in NATO üyeliği de görüşmemizde yer aldı. İsveç ve Finlandiya'nın katılım müzakerelerinin başlatılmasına da onay verdik.

İsveç kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor, biz de kendi güvenlik kaygılarımızın giderilmesine destek olan bir İsveç görmek istiyoruz. Madrid'de imzalanan muhtırada da vurgulandığı üzere NATO'nun en temel unsurlarından biri terörizme karşı tam dayanışma ve iş birliğidir. Savunma sanayisinde ülkemize uygulanan kısıtlamaların kaldırılması keza olumlu bir adım teşkil etti. Sayın başbakanla istişarelerimizde de beklentilerimizi açık biçimde paylaştık.

PKK/PYD/YPG, FETÖ ve DHKP-C terör örgütlerinin, İsveç'in demokratik ortamını istismar etmesi muhakkak engellenmelidir. Üçlü muhtıranın eksik uygulanması akabinde İsveç'in NATO üyeliğinin tamamlanması samimi temennimizdir. Stratejik ortağımız İsveç'le ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene 3,7 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Ticaret hacmimizi ilk etapta 5 milyar dolar düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz."

İsveçli gazetecinin 'Üçlü muhtırada halihazırda İsveç'in gerçekleştirmediği taahhüt nedir? İsveç'in yaklaşık 30 kişiyi iade edeceğini söylüyordunuz, sonra 73 kişiyi sınır dışı etmesi gerektiğini belirttiniz. Tam olarak talebiniz nedir?' sorusuna Erdoğan'ın yanıtı:

'İSMİNİ DE VEREYİM' DEYİP AÇIKLADI

"Bizim özellikle yapmış olduğumuz görüşmedeki hedef terörle mücadelede İsveç'in bu noktadaki tutumu. Rakamların 30 olması 70 olması, bunlar hepsi tartışılabilecek konular. Şu anda mesela FETÖ terör örgütünden İsveç'te olan bir tanesi var ki ismini de vereyim Bülent Keneş, bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor. Bununla alakalı olarak da İsveç'in daha hassas davranmasını istiyoruz. Bunun yanında diğer terör örgütleriyle ilgili de teröristler var. Biz 70 yıl oldu NATO'ya gireli. NATO'da her zaman bu işin mücadelesini verdik. Bizim siyaset yaptığımızı da bilmeniz lazım. Biz istiyoruz ki NATO'daki dostlarımızla dayanışma içinde olmamız lazım. Birçok AB üyesi ülkelerinde maalesef teröristler cirit atıyor. Türkiye'den kaçıp Almanya'ya, Fransa'ya, Danimarka'ya gidenler var. Teröristler oraları kendilerine zemin edinmişler. Bu konuda ben değerli dostum Kristersson'un şu an itibarıyla beni anlayacağına inanıyorum. Önümüzde temmuz ayına kadar bir süre var. Bir diğer taraftan da haziran ayında Türkiye'de seçim söz konusu. Bu seçimlere de hazırlanırken bizim halkımızın karşısına çok rahat çıkabilmemiz lazım. Bunları da değerli dostumla konuştuk, adımlarımızı atacağız."

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson şunları söyledi:

"Bugün bizi ağırladığınız için teşekkür ederim. Aslına bakarsınız başbakan olarak Avrupa'da ilk ikili ilişkimi gerçekleştiriyorum. Türkiye ve İsveç arasındaki ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak isterim.

'TÜRKİYE'NİN TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI VERDİĞİ KANLI BİR SAVAŞ VAR'

Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye-İsveç arasında gelişmeleri nasıl geliştireceğimizi konuştuk. İsveç şunu anlıyor, Türkiye'nin PKK terör örgütüne karşı verdiği kanlı bir savaş var. Bunu anladığımızı belirtiyorum ve aslında İsveç'in Türkiye'ye terörizme karşı yardım etmek istediğini bildiriyorum.

Biz biliyoruz ki terörizmden en çok etkilenen NATO müttefiklerimizden biri Türkiye. Tüm Türklere seslenmek istiyorum. İsveç, Türkiye'ye yapmış olduğu tüm taahhütlere riayet edecektir. Üçlü muhtırayı da tam olarak uygulayacağız."

FETÖ'yle, PKK'yla mücadelede hangi adımları atacaksınız? sorusuna İsveç Başbakan'ı şu cevabı verdi:

"Biz üçlü muhtıradaki her şeyi konuştuk. Biz bunu çok ciddiye alıyoruz. İsveç'teki tutum da şu şekilde, terörle mücadele etmemiz lazım. Bunda hiç kuşku yok. Bugünlerde İsveç de bunun ne anlama geldiğini gayet iyi biliyor. NATO iş birliğinin bir sac ayağının terörle mücadele olmasını da memnuniyetle karşılıyoruz. Elbette bu kararların hepsi İsveç hukuku gözetilerek alınacak. Muhtıranın önemli bir kısmını tamamladık diye düşünüyorum. Özellikle terörle mücadelede İsveç büyük adımlar atacak. Bu da İsveçli yasal otoritelere daha fazla terörle mücadelede kas gücü sağlayacak."