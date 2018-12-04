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  4. 04 Aralık 2018 09:48

İttifakta AK Parti ile MHP birbirinin oyunu böyle hesaplayacak

Cumhur İttifakı’nı oluşturan AKP ve MHP, belediye başkan adaylarının tespiti için çalışmaya devam ederken, meclis üyeliğinde 2 ayrı liste formülü benimsendi.

İttifakta AK Parti ile MHP birbirinin oyunu böyle hesaplayacak
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31 Mart için ittifak çalışmalarına devam eden AK Parti ve MHP'de çalışma ilerliyor. Adaylıklar konusunda farklı formüller üzerinde durulan çalışmada belediye meclis üyeliklerinde iş birliğinin nasıl gerçekleşeceği netleşiyor. Yeni Şafak’tan Nur Banu Aras’ın haberine göre; AK Parti ve MHP meclis üyeliği seçimlerine ayrı listelerle girecek. Böylelikle partilerin yerel seçimlerde ittifak yaptıkları seçim bölgelerinde aldıkları oy oranı da belli olacak.

LİDERLERE SUNULACAK

AK Parti'den Mehmet Özhaseki, MHP'den de Sadir Durmaz'ın yürüttüğü çalışmada sona yaklaşıldı. İki isim çalışmalarını tamamlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunacak.

ANLAŞMAYA VARILDI

İki ismin üzerinde çalıştığı formül de belediye meclis üyelikleri de yer alıyor. AK Parti ve MHP'nin aday çıkarmayacağı seçim bölgesinde belediye meclisi üyelerinin adaylıklarının ne şekilde olacağı üzerinde anlaşmaya varıldı.

KİMİN NE KADAR ALDIĞI BİLİNECEK

İki parti de meclis üyeliği seçimlerine ayrı listelerle girecek. Meclis üyeliklerinde her partinin kendisine verilen oylar dikkate alınacak. Böylelikle partilerin yerel seçimlerde ittifak yaptıkları seçim bölgelerinde aldıkları oy oranı da belli olacak. Partinin aldığı oy meclis üyelikleri oyu olacağı için büyükşehirlerde aday göstermeyen partinin oyu negatif etkilenmeyecek.

Yeni Şafak

cumhur ittifakı , yerel seçimler , mhp , ak parti
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