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İYİ Parti, Kahramanmaraş adayını açıkladı

İYİ Parti, Kahramanmaraş adayını açıkladı
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Yerel seçimlere kendi adaylarıyla katılma kararı alan İYİ Parti, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı.

Yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girmeye karar veren İYİ Parti’de, İzmir ve Eskişehir'in ardından Kahramanmaraş adayı da belli oldu.

Kahramanmaraş'ı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen Teşkilat Buluşması programına katıldı.

Akşener burada, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının Mesut Dedeoğlu olduğunu açıkladı.

İZMİR VE ESKİŞEHİR DE AÇIKLANMIŞTI!
Akşener, geçen haftalarda partisinin İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının da Melih Aydın olduğunu açıklamıştı.

Etiketler iyi parti kahramanmaraş büyükşehir belediyesi
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