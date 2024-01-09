İYİ Parti Kayseri adayını açıkladı

İYİ Parti'de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kazım Yücel oldu.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre; Genel Başkan Meral Akşener'in katılımıyla parti genel merkezinde dün düzenlenen törenle Kayseri ve ilçelerinde belediye başkan adayları açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kazım Yücel oldu. Kayseri'nin ilçelerinde belirlenen başkan adayları ise şöyle; Özvatan Belediyesi Halil İbrahim Çağrı, Felahiye Belediyesi Ali Dinçer Kuzugüden, Yeşilhisar Belediyesi Salih Karagöz, İncesu Belediyesi Recep Güngör, Bünyan Belediyesi Erhan Özhan, Yahyalı Belediyesi Mustafa Balcı, Develi Belediyesi Songül Özdemir, Kocasinan Belediyesi Yurdaer Şahin, Melikgazi Belediyesi Sedat Kılınç.

DHA