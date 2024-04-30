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İYİ Parti lideri Dervişoğlu mazbatayı aldı; Bahçeli'ye yanıt verdi

İYİ Parti lideri Dervişoğlu mazbatayı aldı; Bahçeli'ye yanıt verdi
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İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'den koltuğu devraldı. Bahçeli'nin ''İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz'' sözlerine yanıt veren Dervişoğlu, '' Kendisinden tebrik beklemedim'' dedi.

Yerel seçimlerde istediği sonucu elde edemeyen İYİ Parti, olağanüstü kurultaya gitti ve genel başkanı değişti.

Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı seçildi. Bugün mazbatasını alan Dervişoğlu, görevde olduğu sürece her şeyin açık ve şeffaf olacağını açıkladı. 

Millete hizmet için geldiğinin de altını çizen Dervişoğlu, yeni anayasa çalışmalarına karşı ise "Parlamenter sisteme geçiş emaresi taşırsa konuşuruz. Bunu tek başıma yapamayacağım. Biz milletin yanında olacağız. Bu büyük devletin bekasının yanında olacağız. " dedi.

BAHÇELİ'YE YANIT

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz." sözlerine de yanıt veren Dervişoğlu, "Beni çok sayıda genel başkan arayıp tebrik etti. Kendisinden tebrik beklemedim." dedi.

Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Ben kişilerle olan hukukumu onların beyanlarına bakarak oluşturmuyorum. Onun için söyleyebilir. Ben onun partisinde 10 yılı aşkın il başkanlığı yaptım. Maksadı aşan açıklamalar yapmadım. Üzerimde hakkı ve emeği var. Edindiğimiz tecrübelerin önemi var. Dediği başımın üstüne."

Etiketler iyi parti Devlet Bahçeli MHP
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