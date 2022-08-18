İYİ Parti lideri Meral Akşener'i çileden çıkaran sözler: Korumaları devreye girdi

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Esenyurt ziyareti esnasında bir vatandaşın sözleri Akşener'i çileden çıkardı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde saldırıya uğrayan partililere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

"KORKAK SALDIRIYI LANETLEMEK İÇİN BURADAYIZ"

Akşener, "Hem partimizin programını, ilkelerini anlatmak hem de partimize üye kazandırmak üzere bu karavanda görev yapan 2 arkadaşımıza 25 kereste gibi adamın saldırması sonunda o çirkin, namert, şerefsiz, korkak saldırıyı lanetlemek üzere buradayız. İYİ Parti'nin genel başkanının evine bile saldırılmıştır bu ülkede. Biliyorum ki, arkadaşlarımızın uğradıkları saldırının faillerinin isimleri belli. Hepsi de bir siyasi partinin yöneticisi konumunda ama biliyoruz ki; bugünün Türkiye'sinde, bugünün yargısında, bugünün hukukunda kesinlikle hiçbiri herhangi bir takibata uğramayacaktır. Herhangi bir hukuku ceza almayacaktır. Dolayısıyla bugünün dünyası böyle bir şey" dedi.

VATANDAŞLA AKŞENER ARASINDA GERGİNLİK

Yaptığı açıklamaların ardından Akşener, kendisi ile görüşmek istediğini söyleyen bir kişi ile bir süre konuştu. Akşener, "Başınızdaki başörtüsünü çıkardınız önünüze attınız" sözlerine sinirlenen "Yalancısın" diyerek tepki gösterdi. Meral Akşener'in tepki gösterdiği kişiyi korumalar yanından uzaklaştırdı. Bu sırada ufak çapta arbede yaşandı.