İYİ Parti Ordu'da itiraz etti: ''Seçim yenilensin''

Ordu'da seçimi 2'nci sırada tamamlayan İYİ Parti adayı Enver Yılmaz, Genel Başkan Meral Akşener ve partililerle birlikte, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurarak, seçimin yenilenmesini talep etti.

Ordu'da yapılan seçimde AK Parti adayı Hilmi Güler yüzde 40.06 oy alırken, İYİ Parti adayı Enver Yılmaz yüzde 36.52 ile ikinci oldu. Enver Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel Başkan Yardımcıları Kürşad Zorlu ve Hakan Şeref Olgun ile birlikte YSK'ya, başvurarak itirazda bulundu. İtiraz dilekçesinin teslim edilmesinden sonra YSK önünde açıklama yapıldı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, Ordu'da oy kullanan 486 bin 265 kişi olmasına rağmen Türkiye ortalamasının çok üstünde geçersiz oy tespit edildiğini, açılan sandıklarda geçersiz sayılan oy pusulalarında çift mühür olan pusulaların İYİ Parti'ye basılı olduğunu, çok sayıda sandıkta kayıp zarf ve pusula olduğunu söyledi. Olgun ayrıca 1200 sandık içerisinde 95 sandık kurulu başkanının memur ve siyasi parti üyesi olduğunu tespit ettiklerini ve bunun kanuna aykırı olduğunu kaydetti. Olgun, işaret ettiği usulsüzlükler sebebiyle 'tam kanunsuzluk' halinin oluştuğunu ve bu sebeple YSK'ya olağanüstü seçimlerin yenilenmesi talebinde bulunduklarını aktardı.

Enver Yılmaz ise "Özellikle 4 tane ilçemizde bize karşı yapılan komplonun kamu görevlileri üzerinden dizayn edildiğini idrak etmeye başlayınca nihayetinde sandık başkanlarına kadar geldik. 15 bin seçmeni olan bir ilçede 5 bin geçersiz oy var. 98 bin geçersiz oy var. 32 bini Ordu Büyükşehir Belediyesi. Bu geçersiz oyların tamamı çift mühürlü, tamamı da İyi Parti ve Enver Demirel. Bu 4 ilçenin sayımlarında gördüm ki çuvalların tamamına yakını mühürsüzdür, mühürsüz olmaması lazım. YSK’ya giden verilerle il seçim kurullarına gidenler arasında tenakuzlar var. Araştırmamızın nihayetinde gördüğümüz tablo tam manasıyla bir kanunsuzluk. Bu kanunsuzluğu giderecek olan, sonuna kadar itibar ettiğimiz ve güvendiğimiz YSK’dır. Buradaki hakimlere itibarımız sonsuzö diye konuştu.

Açıklamanın ardından Akşener, gazetecilerin sorularına yanıtlamadan alandan ayrıldı.

DHA