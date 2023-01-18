İYİ Parti ve CHP'den ''14 Mayıs'' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim için 14 Mayıs tarihini işaret etmesinin ardından İYİ Parti ve CHP'den ilk yorum geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasında, "Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine 'yeter' diyecektir" dedi.

Erdoğan'ın seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağının sinyalini verdiği açıklamasına muhalefetten yanıt geldi.

AKŞENER: MAYISLAR BİZİMDİR!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşılık Twitter hesabından "Mayıslar Bizimdir!" paylaşımını yaptı.

MAYISLAR BİZİMDİR! ☀️ — Meral Akşener (@meral_aksener) January 18, 2023



CHP'Lİ ÖZKOÇ: 6 NİSAN'DAN SONRAKİ SEÇİM SARAY VE SENİN KOLTUĞUN İÇİNDİR

TBMM'de basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise, "Seçim tarihini belirlemişsin hayırlı olsun. Demişisin ki; Mayıs'ın 14'ü... Bir kere daha sözünün arkasında duramadın. Seçim haziranda, zamanında olacak demiştin. O sözünü dahi tutamadın. Biz sana dedik ki; 6 Nisan'dan önce seçim olursa bu millet içindir, 6 Nisan'dan sonraki seçim Saray ve senin koltuğun içindir'" dedi.

Özkoç açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Sen milleti düşünmediğin için kendin için bir seçim tarihi belirledin. Biz millet olarak uymak zorundayız ama bu millet umut ediyorum ki son kez senin aldığın bir karara uymak zorunda kalır. Umut ediyorum ki Türkiye, ortak akılla hareket eden parlamenter sistemde güçler ayrılığında tekrar itibarlı bir Türkiye Cumhuriyeti noktasına gelir."