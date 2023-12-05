İYİ Parti'de bir istifa daha

İYİ Parti'nin seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girme kararı bir istifa daha getirdi. İYİ Parti Antalya eski İl Başkanı Ahmet Aydın partisinden istifa etti.

İYİ Parti’nin eski Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti’nin CHP’nin yerel seçimlerde ittifak teklifini reddetmesinin ardından bir istifa da Antalya’dan geldi.

Ahmet Aydın, yaptığı açıklamada “Cumhuriyet Halk Partisi ile uyum içerisinde yürüttüğümüz yerel yönetim programımızın olumsuz bir noktaya taşınmasına ne aklım ne de yüreğim razı gelmiyor” diye yazdı.

Aydın’ın istifa açıklamasının tamamı şöyle:

‘Kendimizi tartacağız’ diye çıkılan 2024 Yerel Seçimleri yolunda bu politika nedeniyle fazlasıyla zayıflayacağımız açıktır. Kendimizi tartma seçiminin yerel seçim olduğu düşüncesinde değilim. Bugüne kadar şahsıma yapılan her türlü haksızlığı sineye çektim, çığırtkanlık, isyankârlık yapmadım. Yaşanılanlara bütün Antalya şahittir.

Lakin ilkeme, ülküme ve ülkeme haksızlık edilmesine göz yummam mümkün değildir diyerek; Genel Seçimden bu yana sürdürülen yanlış politikaların ortağı olmamak ve ülkemizin geleceği açısından içinde bulunduğu darboğaza rağmen yeni bir darboğaza sürüklememek, yeniden umut yaratmaya katkıda bulunmak üzere sorunu tabanda çözmek adına çalışmalar yapmak amacıyla, bugün itibarıyla 2015 Kasım ayından beri mücadele verdiğimiz İYİ Parti’den istifa ediyorum. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.”

Bugüne kadar şahsıma yapılan her türlü haksızlığı sineye çektim, çığırtkanlık,yapmadım.Yaşanılanlara bütün Antalya şahittir.

Lakin ülkeme haksızlık edilmesine göz yummam mümkün değildir.2015 beri olduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum.

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.