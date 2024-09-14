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İYİ Parti'de bir toplu istifa daha

İYİ Parti'de bir toplu istifa daha
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İYİ Parti'de Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin istifalarının ardından, İYİ Parti Şırnak İl Başkanı Mehmet Yılmaz İlçi ve 41 kişi partiden ayrıldı.

İYİ Parti’deki istifa ve ayrılık dalgaları sürüyor. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin istifaları ile sarsılan partinin Şırnak ilçe örgütünde de istifalar peş peşe geldi.

Şırnak İl Başkanı Mehmet Yılmaz İlçi’nin de aralarında bulunduğu 41 kişi İYİ Parti istifa ettiğini duyurdu.

X üzerinden paylaşımda İlçi, istifa haberini, “İYİ Parti Şırnak İl Başkanlığı görevimden istifa ettim. Başkanlığını yaptığım İYİ Parti Şırnak İl Yönetiminden ve İYİ Parti Şırnak İl Disiplin Kurulunda olanlardan toplam 41 kişi istifa etmiştir” ifadeleriyle duyurdu.

İYİ Parti’de 2023 yılından bugüne istifalar kesilmiyor. Birçok il ve ilçe örgütüne üye olan isim partiden ayrılırken, partinin kurucularından Koray Aydın ve çok sayıda önemli isim partisinden istifa etmişti. Ayrıca birçok milletvekili istifası da olmuştu.

Adana Milletvekili Bilal Bilici ve İYİ Parti eski genel başkan yardımcısı Bahadır Erdem, İYİ Parti'den istifa ettikten sonra CHP’ye; İYİ Parti İstanbul Milletvekilleri Seyithan İşsiz ve Ahmet Ersagun Yücel ise AKP’ye katılmıştı.

 

Etiketler iyi parti istifa istifalar toplu istifa
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