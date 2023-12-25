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İYİ Parti'de istifa rüzgarı devam ediyor: Aday olarak açıklanan isim istifa etti

İYİ Parti'de istifa rüzgarı devam ediyor: Aday olarak açıklanan isim istifa etti
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Seçimlere tek başına girme kararı alan İYİ Parti'de art arda istifalar gelmeye devam ediyor.

İYİ Parti'de istifa krizi devam ediyor. Birçok ilde üyesi sayısı kaybeden partiden bazı vekiler de geçtiğimiz günlerde istifalarını duyurmuştu. Bu kez gelen istifa haberi diğerlerinden farklı.

22 KASIM'DA ADAYLIĞI AÇIKLANMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 22 Kasım'da yaptığı açıklamada partisinin Tuzla Belediye Başkan Adayı olarak Akın Gürkan'ı duyurmuştu. Bu açıklamadan yaklaşık 1 ay sonra Gürkan partiden ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından kararını duyuran Gürkan, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun'a da tepki gösterdi.

Etiketler istifa seçim iyi parti
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