İYİ Parti'den istifa eden milletvekilinin yeni partisi belli oldu

Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu İYİ Parti'den istifa etmişti. Hatipoğlu için İYİ Parti lideri Akşener de "zaman içerisinde göreceğiz" demişti. Hatipoğlu bugün AK Parti'ye katıldı. Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa etmişti. Kararını sosyal medyadan duyuran Hatipoğlu, "Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile genel seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Partisindeki istifayla ilgili açıklama yapan Meral Akşener Hatioğlu'nun kendi ilinde temayül yoklamasında ilk sırada çıktığını hatırlatarak, "Bugüne kadar istifa edip gitmiş hiçbir arkadaşımız hakkında konuşmadım. İster milletvekili olsun ister bir üyemiz olsun haklarında bir beyanım olmaz, olmadı. Ama genellikle büyük haksızlıklar. Çünkü vicdani bir problem yaşanıyor sonrasında. Büyük haksızlıklarla itham edilerek bir süre sonra konuşmalar başlar. O zaman gerekli cevapları vermişimdir. Dolayısıyla bugün itibarıyla Sayın Hatipoğlu'na başarılar diliyorum. Yani benim nasıl karşıladığım değil Eskişehirlilerin nasıl karşıladığı önemli olan. Onları da zaman içerisinde göreceğiz." diye konuşmuştu.

Günlerdir tartışma konusu olan Hatipoğlu'yla ilgili son bilgi gazeteci İsmail Saymaz'dan geldi. Hatipoğlu'yla görüştüğünü belirten Saymaz sosyal medya hesabından, "İYİ Parti’den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu yarın AK Parti katılıyor. Bu bilgiyi Hatipoğlu’na sordum, katılacağını doğruladı." açıklamasını yaptı.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKTI

Nebi Hatipoğlu, bugün AK Partiye katıldı. Rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MKYK toplantısında taktı.

"AK PARTİ'YE GEÇMEM" DEMİŞTİ

İdris Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye geçeceği konuşulmaya başlandıktan sonra, seçim öncesindeki bir konuşması sosyal medyada yeniden gündem oldu. Gazetecilerin “İktidar olursa AK Parti’ye geçer misiniz?” sorusuna yanıt veren Hatipoğlu, "Tabi ki geçmem. Ne işim var. İki tip siyasetçi var; İş olarak, hizmet olarak yapanlar. Biz siyaseti hizmet olarak yapacağız.” ifadelerini kullanmıştı.