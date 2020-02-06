İYİ Parti’den ''örgüt üyeliği'' yasa teklifi

İYİ Parti Antalya Milletvekili Milletvekili Hasan Subaşı, Türk Ceza Kanunu’ndaki, “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır” ifadesindeki “örgüt üyesi” ibaresinin kaldırılması için kanun teklifi verdi.

TCK’deki bu ifadenin keyfiliğe yol açacak şekilde yorumlandığını, muhalif görüş ileri süren birçok kişinin bir şekilde suç örgütünün üyesi olarak cezalandırılmasının mümkün olduğunu ifade eden Subaşı, “Ceza Kanunu, bir suç veya terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmayan ancak yardım ettiği tespit edilen kişilerin örgüt üyesi gibi cezalandırılmasını öngörüyor. Suç örgütlerine yardımın önüne geçmek yoluyla örgütle etkin mücadele edilmesi amaçlanarak getirilen bu fıkra zaman içerisinde amacından sapmıştır” dedi.

Cumhuriyet ve Sözcü gazetesi yargılamalarında ilgili maddenin esas alındığını belirten Subaşı, “Yıllarca FETÖ’ye karşı yazılarıyla, görüş ve fikirleriyle mücadele veren ve uyaran Cumhuriyet ve Sözcü gazetesi yazarları, madde 220/7 fıkrası temelinde cezalandırılmıştır. Söz konusu düzenlemeyle bireyin, Anayasada güvence altına alınmış olan hak ve özgürlüklerine yönelik fiillere karşı da korunması amaçlandığı halde uygulamada daha büyük hak ihlalleri ve keyfilik ortaya çıkarmıştır” dedi.