  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İYİ Partili başkan ''Oy oranımız düştü'' deyip istifa etti

İYİ Partili başkan ''Oy oranımız düştü'' deyip istifa etti

İYİ Partili başkan ''Oy oranımız düştü'' deyip istifa etti
Güncelleme:

İYİ Parti Kaman İlçe Başkanı Hüseyin Karaboğaz, başarısızlığı gerekçe göstererek istifa etti.

Kırşehir Kaman İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Karaboğaz istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından görevi bıraktığını duyuran Karaboğaz; son seçimlerden sonra kan değişimi olması gerektiğini belirtti. Karaboğaz, Kaman’daki oy oranlarının yüzde 8 düştüğünü, başarısızlığın olduğunu söyleyerek istifa ettiğini duyurdu.

Hüseyin Karaboğaz’ın istifa açıklaması şu şekilde:

"2017 yılında Müfit Göçen başkanımın tebliği ile İYİ Parti Kurucu İlçe Başkanlığına atandım. Bugüne kadar Kaman'ımıza dilinin döndüğü, gücümün yettiği kadar hizmet etmeye çalıştım. Son seçimlerden sonra il başkanlığımızda bir kan değişimi şekillendi. İlçemde de oylarımızın düştüğü ve bir başarısızlığın olduğu aşikar. Nedeni ne olursa olsun, başkan ben isem ilçemdeki sorumluluk da bana aittir".

İHA

Etiketler iyi parti istifa kaman
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yapay zekayla tespit edildi: 7 ve üzeri deprem üretebilecek fay hatları belirlendi Yapay zekayla tespit edildi: 7 ve üzeri deprem üretebilecek fay hatları belirlendi Galatasaray'da Hakim Ziyech depremi Galatasaray'da Hakim Ziyech depremi İstanbul'un kalbinde yılbaşı hazırlığı İstanbul'un kalbinde yılbaşı hazırlığı Yeni yıl 5 yeni uygulama ile başlıyor Yeni yıl 5 yeni uygulama ile başlıyor 7 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldürdü 7 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldürdü Yoğun sis hava ulaşımı vurdu: Seferler iptal! Yoğun sis hava ulaşımı vurdu: Seferler iptal! Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak? Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak? Emekli ve memur maaş zammını belirleyecek aralık ayı enflasyon beklentisi açıklandı Emekli ve memur maaş zammını belirleyecek aralık ayı enflasyon beklentisi açıklandı Cinsel ilişki sırasında ölmüştü! Sanıktan ''boğmadım öptüm'' savunması Cinsel ilişki sırasında ölmüştü! Sanıktan ''boğmadım öptüm'' savunması İstanbul'da iki kamyon devrildi: Yaralılar var İstanbul'da iki kamyon devrildi: Yaralılar var