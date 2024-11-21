İYİ Partili Çömez: ''Yenidoğan çetesiyle ilgili yeni çarpıcı belgeler elimizde''

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Yenidoğan Çetesi" davasına ilişkin ellerinde yeni ve çarpıcı belgeler olduğunu açıkladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Yenidoğan Çetesi" davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Müdahillik başvurularının mahkemece reddedildiğini, ikinci kez başvuruda bulunacaklarını söyleyen Çömez, "Elimizde sürece dair çarpıcı belgeler var. Elimizdeki bütün belgeleri Meclisimizdeki Araştırma Komisyonuna vereceğiz. Komisyon marifetiyle neticelendikten sonra hem kamuoyu ile paylaşacağız hem de mahkemeye takdim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Niğde Çocuk Evleri Sitesi'nde şiddet olayları yaşandığıyla ilgili iddialara ilişkin ekim ayında konuşma yaptığını ve soru önergesi verdiğini anlatan Çömez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın soru önergelerine cevap vermediğini belirtti.

Çömez, devlete ait bazı çocuk yurtlarında şiddet ve istismar olaylarının yaşandığını ileri sürdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın istifa etmesini isteyen Çömez, Niğde'de yaşanan olaylar sonrasında 9 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.