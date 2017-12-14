İYİ Parti'nin Star Wars reklamı olay oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurmayları ile birlikte 'Star Wars Son Jedi' filmini izlemeye gitti.

Akşener’e partinin genel başkan yardımcısı Koray Aydın’ın eşi Gönül Aydın da eşlik etti. Film oynamaya başlamadan önceki reklamlarda, Star Wars filmine uygun temayla tasarlanan İYİ Parti reklamı yayınlandı.

İYİ Parti'nin Star Wars'ın artık fenomen olmuş jeneriği gibi çekilen reklam filminde şu ifadeler yer aldı:

"Yalnız ve güzel insanların ülkesi maalesef kargaşa içindeydi. Gerilim bitmek bilmiyordu. Her gün yeni kavgalar çıkıyordu.

Rüşvet ve yolsuzluk olmadan hiçbir iş yapılamıyordu. Ekonomik istikrarsızlık ülkeyi dibe doğru sürüklüyordu.

Tüm ülkeler ile sıfır problem için yola çıkanlar, çevrelerinde hiç dost bırakmayıp, herkesle düşman oluyordu.

Bütün bu sorunları boş vaatler, yersiz hayaller ve kendisinden olmayanlar ile kavga ile çözmeye çalışan aç gözlü karanlıklar imparatoru, ülkeyi da fazla çöküşe sürüklemekten kaçınmıyor, ülkenin büyün enerjisini bitiriyordu.

Bunun bir çıkışı, ülkenin üzerine çöerklenmiş bu kranlığı aydınlatacak bir güneş yok muydu ?

İyiler bir araya geldi. Güneş yeniden doğuyor. Karanlık bitiyor. İyiliğin gücü tüm ülkeye yayılıyor."