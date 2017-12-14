SON DAKİKA
MERKEZ BANKASI'NDAN FLAŞ FAİZ KARARI
Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı
Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı
Kredi kartı sahipleri dikkat ! Kullanmazsanız silinecek
Kredi kartı sahipleri dikkat ! Kullanmazsanız silinecek
İrem Derici'ni bikinili Aralık ayı fotoğrafı Instagram'ı salladı
İrem Derici'ni bikinili Aralık ayı fotoğrafı Instagram'ı salladı
Türklerin ''aramaları'' ifşa oldu; Google 2017'nin ''en''lerini açıkladı
Türklerin ''aramaları'' ifşa oldu; Google 2017'nin ''en''lerini açıkladı
Çalışma hayatında devrim ! Bunu yapana 5 yıl hapis
Çalışma hayatında devrim ! Bunu yapana 5 yıl hapis
iPhone'u olanlar dikkat ! Bugünden itibaren...
iPhone'u olanlar dikkat ! Bugünden itibaren...
Şaka değil gerçek ! Uçaklar yoğurtla uçacak
Şaka değil gerçek ! Uçaklar yoğurtla uçacak
Bu fotoğraflar dün Türkiye'nin dört bir yanında çekildi
Bu fotoğraflar dün Türkiye'nin dört bir yanında çekildi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 14 Aralık 2017 13:53

İYİ Parti'nin Star Wars reklamı olay oldu

Dün vizyona giren "Star Wars Son Jedi" filmi öncesinde beyaz perde reklamlarında yer alan İYİ Parti reklamı sosyal medyayı salladı.

A+ A-

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurmayları ile birlikte 'Star Wars Son Jedi' filmini izlemeye gitti.

Akşener’e partinin genel başkan yardımcısı Koray Aydın’ın eşi Gönül Aydın da eşlik etti. Film oynamaya başlamadan önceki reklamlarda, Star Wars filmine uygun temayla tasarlanan İYİ Parti reklamı yayınlandı.

İYİ Parti'nin Star Wars'ın artık fenomen olmuş jeneriği gibi çekilen reklam filminde şu ifadeler yer aldı:

"Yalnız ve güzel insanların ülkesi maalesef kargaşa içindeydi. Gerilim bitmek bilmiyordu. Her gün yeni kavgalar çıkıyordu.

Rüşvet ve yolsuzluk olmadan hiçbir iş yapılamıyordu. Ekonomik istikrarsızlık ülkeyi dibe doğru sürüklüyordu.

Tüm ülkeler ile sıfır problem için yola çıkanlar, çevrelerinde hiç dost bırakmayıp, herkesle düşman oluyordu.

Bütün bu sorunları boş vaatler, yersiz hayaller ve kendisinden olmayanlar ile kavga ile çözmeye çalışan aç gözlü karanlıklar imparatoru, ülkeyi da fazla çöküşe sürüklemekten kaçınmıyor, ülkenin büyün enerjisini bitiriyordu.

Bunun bir çıkışı, ülkenin üzerine çöerklenmiş bu kranlığı aydınlatacak bir güneş yok muydu ?

İyiler bir araya geldi. Güneş yeniden doğuyor. Karanlık bitiyor. İyiliğin gücü tüm ülkeye yayılıyor."

iyi parti , star wars öncesi iyi parti reklamı , sinema reklamı , star wars , İYİ parti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM