Jülide Sarıeroğlu’nun tweeti olay oldu, açıklama yaptı

Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Jülide Sarıeroğlu'nun twitter hesabını kapatması sosyal medyada çok konuşulmuştu. Sarıeroğlu'nun söz konusu twitter hesabından, 2013 yılında AK Parti'yi eleştiren mesajlar atıldığı iddia edilmişti. Sosyal medyadaki bu iddiaların ardından Sarıeroğlu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sarıeroğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

KONTROL DIŞI PAYLAŞIMLAR SONRA FARKEDİLDİ

“Daha önce Genel Başkan Danışmanı olarak vazife yürüttüğüm Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanının, Akil İnsanlar Heyeti üyesi olarak görevlendirildiği dönemde, kendisine haberleri en hızlı şekilde iletebilmek amacıyla korumalı bir Twitter hesabı oluşturulmuştu. Medya takip ekibimizde yer alan arkadaşlarımızın ortak kullandığı bu hesap, sadece Başkanımızın göreceği şekilde haberleri aktardığımız bir iletişim aracı işlevine sahipti.

Doğal olarak, bu hesap üzerinden her türlü haber paylaşılmakta ve retweet edilmekteydi. Bu çalışmanın hemen ardından başlayan Gezi Olayları döneminde de yine aynı hesap üzerinden, bilgilendirme amaçlı paylaşımlar yapılmıştı. Daha sonraki süreçte de bir müddet daha bu hesap, aynı amaçla medya takip ekibimiz tarafından kullanılmaya devam edilmiştir. Hesabın, otomatik tweet paylaşımlarına açık olduğu ve burada kontrol dışı birtakım paylaşımlar yapıldığı ise daha sonra fark edilmiştir.

MESAJLARIN AYRIŞTIĞI BELLİ

Akil İnsanlar Heyetinin çalışmalarını tamamlamasının ardından, şahsi mesajlarımı yayımlamaya başladığım bu hesap tarafımca kullanılmaya başlanmıştır. Hesabın dönüştürüldüğü tarih ve sonraki paylaşımlarım da açıkça ortadadır. Şahsi mesajlarımla şu anda çeşitli mecralarda dolaşıma sokulan mesajların, hem içerik, hem de üslup bakımından belirgin bir şekilde ayrıştığı görülecektir. Üstelik şahsıma atfedilen paylaşımların bir kısmı da hiç yapılmamıştır. Medyada haberlere konu edilen mesajların niçin ve hangi amaçla atıldığı da bellidir. Buna rağmen, şahsımla ilgili kasıtlı olarak yanıltıcı haberler yapanların ve yayanların iyi niyetli olmadıklarını belirtmek istiyorum. Hukuki haklarım saklı kalmak kaydıyla, durumu kamuoyunun bilgisine ve vicdanına sunuyorum.”

Yeni bakan Jülide Sarıeroğlu'nun Twitter hesabından 2013 yılında atıldığı iddia edilen bu tweet sosyal medyada çok konuşulmuştu.