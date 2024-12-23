Kabinede büyük revizyon yolda: Tarihler öne çekildi

AK Parti'nin nisan ayında yapılması planlanan kongrenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle şubat ayına çekildiği, kabine değişikliğinin ocak ayında yapılacağı öne sürüldü.

TBMM'de 12 günlük bütçe maratonunun tamamlanmasından sonra siyaset de hareketleniyor.

Milletvekilleri bu hafta da çalışmalarına devam ettikten sonra mesaiye kısa bir ara verecek. İktidar partisinde ise kongre hazırlıkları var.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre AK Parti, il kongrelerini mart ayına kadar tamamlayıp, nisan ayında ise Büyük Kongre yapacaktı.

BÜYÜK KONGRE ERKENE ÇEKİLİYOR

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, il kongrelerinin şubatın ortasına kadar bitirilmesini istedi. Şubat sonunda 8. Büyük Kongre yapılması bekleniyor.

KABİNEDE 4-5 İSİM DEĞİŞEBİLİR

Habere göre, ocak ayı itibariyle kabine revizyonu bekleniyor. Erdoğan, geçmiş dönemlerde kabine revizyonlarını genelde 3-4 isim veya 2 isimle sınırlı tuttu.

Ancak bu defa 4-5 ismin değişebileceği belirtiliyor. 75 kişilik AK Parti MKYK listesinden yüzde 50’ye yakın bir değişim öngörülüyor.

Sözcü