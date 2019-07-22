''Kabineden medyaya köklü değişiklikler yapılacak''

31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinin ardından AK Parti içinde ve kabinede değişiklik olup olmayacağı tartışılmaya devam ediliyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ve Daily Sabah yazarı Şebnem Oruç, kabine birkaç ismin değişeceğini savunurken HaberTürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, “Meseleleri hafifleterek veya hiçleştirerek bir sonuç alınamayacağını AK Parti çok net anlamış durumda, köklü değişiklik için düğmeye basılacak. Cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısında bir değişim olabilir” dedi.

Ebru Baki’nin moderatörlüğünde gündemi değerlendiren Okan Üniversitesi Öğretim ÜyesiMithat Baydur, Daily Sabah yazarı Şebnem Oruç ve Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir kabine revizyonu olması gerektiği konusunda fikir birliğine vardı.

Prof. Dr. Baydur, Anayasa referandumunun ardından düzenlenmesi gereken uyum yasalarına ilişkin bir ilerleme kaydedilmediğine vurgu yaptı. Baydur, “Türkiye’yi de yaz-boz tahtasına çevirmemek lazım. Referandum sonucu gelen sistemdeki birtakım değişiklikler genel kabul gören bütün siyasi partilerden de gelen talepler çerçevesinde tartışılmalı. Yeniden Anayasa hazırlayalım demek için çok erken, çok sağlıksız. Biraz acele buluyorum. Türkiye’nin belki bir seçim daha geçirmesi gerekiyor. Sistem üzerinde bir tadilata gidilmesi lazım. Referandumdan 6 ay sonra uyum yasalarının çıkarılacağından söz edilmişti. Bunların hiçbiri çıkarılmadı” dedi.

"Vekiller liseden mezun olan çocuklar gibi fotoğraf vermiş"

Meclis tatile girmeden milletvekillerinin çektirdiği fotoğrafa tepki gösteren Baydur, “Kuvvetli bir Meclis’i, her şeyin tartışıldığı bir Meclis’i, kendi iradesini yansıtmaya ve sesini duyurmaya çalışan bir Meclis’in olması lazım. Orada oturup da ‘Nasıl olsa bizim KHK ile idare ediliyor, şimdi de tatile çıkıyoruz’ diye liseden mezun olan çocukların fotoğraf vermesi gibi bir fotoğraf vermişler. ‘Tatile çıkıyoruz, Allah’a ısmarladık’ diye el sallayan bir Meclis yerine her şeyin tartışıldığı bir Meclis’in hayata geçirilmesi lazım” dedi.

"Cumhurbaşkanı'ndan çekinen isimler var"

Daily Sabah yazarı Şebnem Oruç hızlı bir kabine değişikliği beklemediğini söyledi. Oruç, “Kabine değişikliği olsa bile bir iki bakanın değişeceğini düşünüyorum. Üst düzey bürokratlardan bazılarının yeri değişebilir mi gibi bir soru var kafamda” diye konuştu. Oruç, “ İllerde ve ilçelerde kazandığı yerlerde cumhurbaşkanı ile doğrudan konuşabilecek isimler var mı bilmiyorum. Cumhurbaşkanı herkesi dinleyen ve not alan bir isim aslında. Biraz çekinen isimlerin olduğunu düşünüyorum. Bunu da Ankara’da şöyle kokladım; başdanışmanlar milletvekili ile son dönemde fazla yemek yiyor, fazla görüşüyor. Kendisine söylenmeyen şeyleri onlarla paylaşarak böyle yollara başvuruyor. Milletvekillerinin bir huzursuzluğu olduğunu biliyoruz. Sistemde de yapılması gereken hem erklerin ayrışmasını sağlamak, sistem değişikliğinin asıl nedeni buydu. Eski sisteme dönmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Revizyonlarla mükemmele ulaşacağız. Yavaş yavaş iyileştirebiliriz diye düşünüyorum. Meclis’in el sallayarak veda etmesine gelirsek vekiller ne yapacak acaba tatilde. Meclis tatil olsa bile milletvekillerinin Ankara’da bulunması gerektiğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.

"Parti içinde yapılan değişiklikler yeni oluşumlara yelken açılmasına neden olabilir"

Kabine revizyonu tartışmalarına ilişkin HaberTürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, “Bir kere büyük değişiklikler olmak zorunda. Yapılır, yapılmaz konusunda değilim. Ben AK Partili yetkililer ile temas ettim. Temaslarımdan çıkardığım sonuç mesajın alındığı yönünde. Bunun gereği yapılacak mı, ne zaman yapılacak, beklentileri karşılayacak mı bunlar merak ediliyor” dedi.

Parti tabanının büyük değişiklikler beklediğini söyleyen Aydemir konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Pansuman için birkaç isim değişikliği olursa yeterli olur mu, bir kere parti tabanında bir beklenti var. Büyük bir değişim olmalı, sadece isimler değil siyaset dili de değişmeli. 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde AK Parti şunu gördü; bu siyaset dili AK Parti’ye kaybettiriyor. Siyaset dilini medya dilinden ayırmıyorum. AK Parti’yi destekleyen medya gruplarında kullanılan dil, söylemler de siyaseti etkiliyor. Buralarda değişim yapılması gerekiyor. Kabine yapısında, parti teşkilatında, seçmenle cumhurbaşkanının etkileşiminde değişiklik olacak. Belki cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısını arttırarak bu etkileşimi sağlayacak bir mekanizma kurulması tartışılıyor. Meseleleri hafifleterek veya hiçleştirerek bir sonuç alınamayacağını AK Parti çok net anlamış durumda. Seçim sonuçları analiz ediliyor, raporlar hazırlandı

Cumhurbaşkanı'nın Anadolu ziyaretleri sonrası düğmeye basacağını düşünüyorum. Köklü değişiklikler yapılacak. Parti içinde yapılan değişiklikler yeni oluşumlara yelken açılmasına neden olabilir"