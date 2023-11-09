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Kaç Suriyeli Türk vatandaşlığı aldı?

Kaç Suriyeli Türk vatandaşlığı aldı?
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2023 Kasım itibarıyla Türk vatandaşlığını kazanan Suriyeli sayısı 237 bin 995, 18 yaşını dolduran Suriyeli sayısı ise 156 bin 987." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada "2023 Kasım itibarıyla Türk vatandaşlığını kazanan Suriyeli sayısı 237 bin 995, 18 yaşını dolduran Suriyeli sayısı ise 156 bin 987." dedi.

Etiketler ali yerlikaya içişleri bakanı suriyeli vatandaşlık alan suriyeli
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