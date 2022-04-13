Karamollaoğlu: İktidar bize her gün yeni bir tarih veriyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Hiçbir hedefini tutturamayan iktidar, bize her gün yeni bir tarih veriyor” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

İktidar partisi AKP'nin ekonomi politikalarını eleştirirken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin aralık ayından itibaren enflasyonun kademeli bir şekilde düşmeye başlayacağına dair açıklamasını hatırlatarak “Hiçbir hedefini tutturamayan iktidar, bize her gün yeni bir tarih veriyor” ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu'nun haftalık basın toplantısından öne çıkanlar şöyle:

'GEÇİM DERDİYLE BOĞUŞAN MİLYONLAR VAR'

"Bir tarafta kamudan beslenen, birden fazla kurumdan maaş alan tuzu kurular… Diğer tarafta 4 bin küsur lirayla geçinmeye, 650 liralık KYK bursuyla bir öğün yemekle hayatta kalmaya çalışan; temel tüketim maddelerine ulaşamayıp sofrasına tuz koyamayanlar var. Bir tarafta sırça köşklerine kapanıp, köşkün içindeki gerçek dışı fısıltılardan gayrı sese kulaklarını tıkayan iktidar, diğer tarafta artan hayat pahalılığı nedeniyle sesini iktidara duyurmaya çalışan, geçim derdiyle boğuşan milyonlar var.

'İNSANLAR ÖĞÜN ATLIYOR'

Bile isteye Türk lirasını pula çeviren Erdoğan iktidarının yol açtığı ekonomik yıkım; insanımızın hayat kalitesini, yaşama sevincini her geçen gün törpülüyor. İktidar ve ortakları kendi çevrelerinin ‘nimetlerini’ büyütürken, halkımız geçinebilmek için porsiyonları küçültüyor, daha da üzücü olanı artık insanlar öğün atlıyor.

'HER GÜN YENİ BİR TARİH VERİYORLAR'

Orta vadeli programdaki dolar kuru ve enflasyon hedefini 6 ayda sollayıp, hedefi tutturamayan iktidar, şimdi ‘2023 sonrasında Türkiye’yi bu krizden çıkarabileceğini’ söylüyor. Hiçbir hedefini tutturamayan iktidar, bize her gün yeni bir tarih veriyor.

'DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDEN MATEMATİKLE KAVGA EDEN İKTİDAR YOK'

'Sadece bizde değil, tüm ülkelerde enflasyon var' diyorlar ancak dünyanın hiçbir ülkesinde, sadece bir senede enflasyonun böylesine hızlı arttığına şahit olmadık. Bal gibi biliyorlar ki Türkiye, OECD ülkeleri arasında enflasyon şampiyonu. Dünyanın hiçbir yerinde sizin gibi gerçeklerle, matematikle, ekonomiyle bile isteye kavga edip, ülkesini hiperenflasyona sürükleyen bir iktidar yok. Dünyanın hiçbir yerinde 20 yıl boyunca iktidarda kalıp, krizin sorumlusu başkalarıymış gibi suçu başkasına atan ve ‘Daha yeni başlıyoruz, bu işi çözeceğiz’ diyen pişkin bir iktidar yok.

'EMANETE İHANET ETMEYECEK BİR ADAY'

Bizim adayımız kucaklayıcı, birleştirici, hakkı ve adaleti üstün tutacak, hizmeti esas alacak, kapısını herkese açık tutacak, kesinlikle partizanlık yapmayacak, istişareye her daim önem verecek ve emanete ihanet etmeyecek bir aday olacaktır. Bizim adayımız, devlet malına yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacak, ihalelerde şeffaf, denetlemede titiz olacak, farklı fikir ve düşüncelere itibar edecek, çevrenin, tarihin, yeşilin talan edilmesine asla müsaade etmeyecek bir aday olacaktır."