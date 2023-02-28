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Karamollaoğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret

Karamollaoğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret
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Altılı masanın 2 Mart'ta gerçekleşecek 13. toplantısı öncesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Saadet Partisi (SP) lideri Temel Karamollaoğlu, 2 Mart'ta SP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek, 6'lı masa liderlerinin 13'üncü toplantısından önce Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu'nu ziyaret etti. İki liderin görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti. Karamollaoğlu ve Davutoğlu, 6'lı Masa'nın gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Görüşme sonunda Davutoğlu, Karamollaoğlu'nu kapıya kadar uğurladı.

Etiketler ziyaret davutoğlu altılı masa
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