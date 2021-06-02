Kenan Sofuoğlu: ''Erdoğan rica etti, beceremedim''

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, katıldığı bir Youtube programında milletvekiliiği sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milletvekilliğini beceremediğini söyleyen Sofuoğlu, “Bir daha asla aday olmayacağım” dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalındaki Dur Bi Dinle isimli seriye konuk oldu. Kenan Sofuoğlu, milletvekili olma sürecini anlatırken aslında milletvekili olmak istemediğini, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ricası üzerine vekilliğe aday olmayı kabul ettiğini söyledi. Sofuoğlu, "Bir daha asla aday olmayacağım" diye konuştu.

"Paraşütle bir dünyanın içine girmişim ve bu dünyanın bana uygun olmadığını ikinci gün anladım" ifadelerini kullanan Sofuoğlu, kararından vazgeçmek istediğini Erdoğan'a söyleme kararı aldığını açıkladı. Sofuoğlu, kararını eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile paylaştığında "Eğer onu üzmek istiyorsan böyle bir süreçte git söyle" cevabını aldığını belirterek "Şimdi ben bunu nasıl söyleyebilirim o saatten sonra" dedi.

Sofuoğlu, programın devamında bir daha aday olmayacağını belirterek, “Kesinlikle bir daha aday olmayacağım. Seçim çalışmaları başladığında Sayın Cumhurbaşkanıma gideceğim "Ben milletvekilliğini beceremedim, bana göre değil" diyeceğim ve müsaade isteyeceğim. Önümde güzel hayallerim ve projelerim var. Onları hayata geçireceğim” diye konuştu.

Sofuğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

‘İLK HAFTADAN MAAŞ BİTİYOR’

"Üç ayda bir maaş alıyorum. Hepsi makbuzlu. İlk haftadan maaş bitiyor. Ona yardım. Buna yardım. Onun kira ödemesi, bunun kira ödemesi vs. derken maaş yetmiyor bile. Çünkü yardım için söz verdiğim insanlar var.

‘VEKİLLİĞİN BANA MADDİ ZARARI BİLE VAR’

Vekilliğin bana faydası değil, aksine maddi zararı var. Meclis'e gidip gelirken aracımla 100 bin km. yapıyorum. Bu kadar eleştiriyi hak ediyor muyum? Benim için "Meclis’e gelmiyor, gitmiyor" diyen CHPli Özgür Özel'i Allah'a havale ediyorum. Özel, konuşmaları, meclis içindeki hareketleri ile bazen takdir ettiğim çıkışları olan biriydi. Bir gün yanına gittim, "abi ben seni severim" dedim. "Biz de seni seviyoruz" dedi bana. Çıkmış arkamdan öyle hitaplarda bulundu ki... O gün çocuğum hastaydı. Kendisine bir şey söyleyemedim.