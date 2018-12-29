Kenan Sofuoğlu'nun danışmanı görevinden ayrıldı

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun danışmanlığını yapan teyzesinin oğlu Semih Bostanoğlu, dün sosyal medyadan "Meclis'teki milletvekillerinin danışmanlara yaptıkları muameleleri gördük. 600 milletvekili içinden iddia ediyorum Kenan abim kadar danışmanlarına değer veren, yediği içtiği ayrı gitmeyen, aynı odada kalan bir milletvekili yoktur. Meclis'te bizden ayrı oturduğunu gören bir tane danışman varsa çıksın konuşsun. Milletvekillerinin arasında değil, danışmanların arasında oturur sırf bizler için. Bu arada o şakayı biz isteyerek, bu hataya düşürdük O'nu" paylaşımında bulundu.







Semih Bostanoğlu bugün ise sosyal medya hesabından Kenan Sofuoğlu ile birlikte çekildiği bir fotoğrafını paylaşarak, danışmanlık görevinden ayrıldığını bildirdi. Bostanoğlu açıklamasında, "Sebep olduğum bir paylaşım dolayısıyla danışmanlığını yürüttüğüm Sayın Kenan Sofuoğlu yoğun eleştirilere maruz kalmıştır. O'nun insani niteliklerini dile getirme amacıyla yaptığım açıklamada sayın vekillerin haklı eleştirilerine öfkeli bir tepki göstererek, vahim bir hataya sebep oldum. TBMM'nin tüm milletvekillerinden ve halkımızdan özür diliyorum. Danışmanlık göreviyle bağdaşmayan bu durum dolayısıyla görevimden ayrılıyorum" dedi.









Kenan Sofuoğlu'ndan TBMM'den tepki çeken paylaşım

Kenan Sofuoğlu kendini senatör yaptı