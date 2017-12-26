Panik yaratan kokuyla ilgili yeni gelişme
Panik yaratan kokuyla ilgili yeni gelişme
Askerlere hayat kadınıyla kumpas !
Askerlere hayat kadınıyla kumpas !
Taşerona kadro için tarih belli oldu
Taşerona kadro için tarih belli oldu
Kredi kartı sahipleri dikkat ! Son 5 gün kaldı
Kredi kartı sahipleri dikkat ! Son 5 gün kaldı
O ismi tahliye eden hakimlerin görev yeri değişti
O ismi tahliye eden hakimlerin görev yeri değişti
Ankara'ya yürümek isteyen işçilere müdahale: 33 gözaltı
Ankara'ya yürümek isteyen işçilere müdahale: 33 gözaltı
Vücut geliştirmeyi bıraktıktan sonraki halleri şoke etti
Vücut geliştirmeyi bıraktıktan sonraki halleri şoke etti
Sosyal medya ''hiçbir şey yapmayan adamı'' konuşuyor
Sosyal medya ''hiçbir şey yapmayan adamı'' konuşuyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 26 Aralık 2017 18:06

KHK'yı eleştiren MHP'li vekile partisinden tepki

MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın KHK açıklamalarına MHP'den yanıt geldi.

KHK'yı eleştiren MHP'li vekile partisinden tepki
A+ A-

MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, son çıkarılan iki KHK ile ilgili “Yeni iki KHK, Anayasanın üstünlüğü, hukuk devleti anlayışının konulduğu tabuta son bir çivi çakmak anlamına geliyor” sözlerine partisinden yanıt geldi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyük Ataman, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: 

"Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki milletvekilimiz Atila Kaya’nın görüşleri partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Ayrıca esef verici olan CHP ve yandaşları ile aynı hizada yer almış olması kendi adına bir talihsizliktir. Türk milletine karşı kin duyanlar, kinlerarası diyalog kuranlar tamamdır da Atila Kaya’ya ne olmaktadır? Neden rahatsız olmuştur?

Partimizin bu konudaki görüşleri Sayın Genel Başkanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bu bağlamda kamuoyunun dikkatinden kaçan bir hususun altını da çizmek isteriz. Tartışmalara sebep olan 6755 sayılı kanunun 37. maddesinin 1. fıkrasında getirilmiş olan hukuki, idari, mali ve cezai sorumsuzluk hali, eylemlerin niteliği bakımından açık bir sınırlamaya tabi tutulmuştur. Zira 1. fıkranın 1. cümlesinde açıkça 'darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin' ibaresi, kanun koyucunun maksadının somut, açık, anlaşılır ve her türlü şüpheden uzak bir şekilde darbe ve darbeye teşebbüs eylemi sayılabilecek hususları kapsadığını göstermektedir.

Dolayısıyla darbe teşebbüsünün olmadığı bir ortamda ister asker ve polis isterse sivil kimselerin yaptığı eylemler bu kanunun kapsamı dışında kalacaktır. "

mhp , parti , khk , vekil
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM