Kibariye'den Erdoğan'a şaşkına çeviren sözler: ''Götürdük malları''

AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıldönümü etkinliğine katılan şarkıcı Kibariye'nin, ''Kurban olayım sizlere. Götürdük malları'' sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda şarkıcı Kibariye sahne aldı.

Kibariye, sahneye çıktığı sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a hitap ederek ”Sayın Cumhurbaşkanım, yengecim Emine Hanım hoş geldin, kurban olayım. Kurban olayım size, sizi yaradana. Ne kadar şeref, ne kadar güzel. Biliyorsunuz ki ben hiçbir şeyimi saklamam; okumam yazmam yoktur ama hocam bana ezberletti şarkıyı. Çok da güzel oldu. Götürdük malları, valla. Nasılsınız, iyi misiniz?” dedi.

Kibariye’nin “Götürdük malları, valla” ifadeleri ve o esnadaki el hareketi sosyal medyada gündem olurken Erdoğan çiftinin şarkıcıya gülümseyerek tepki verdiği görüldü.