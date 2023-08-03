Kılıçdaroğlu 2 ay sonra yeniden Erzincan'da sahaya iniyor

Seçim sonrası kabuğuna çekilen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 2 ay sonra ilk kez Mustafa Sarıgül'ün büyük zafer kazandığı Erzincan'da 5 ağustos cumartesi günü halkla buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası, parti, içi tartışmalara odaklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşla hiç buluşmamamıştı.

CHP lideri nihayet tekrar sahalara iniyor. Gideceği ilk yer ise, çok ilginç. Kılıçdaroğlu Mustafa Sarıgül'ün büyük bir zafer kazandığı Erzincan'a gidiyor.

Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs seçimlerinde CHP'nin 10 yıldır miletvekili çıkaramadığı Erzincan'da partinin oylarını 15 puan arttırarak Meclis'e girmişti.

AK Parti ile oy farkını 3 puana indiren Sarıgül'ün seçimin en başarılı CHP'lisi olmuştu.

Bu başarı üzerine Kılıçdaroğlu, tekrar sahalara inmek için, Erzincan'ı seçti. 5 Ağustos Cumartesi günü Erzincan'a gelecek olan Kılıçdaroğlu için Mustafa Sarıgül ve il örgütünün görkemli bir karşılama yapması bekleniyor.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 Ağustos tarihinde Erzincan'a bir ziyaret düzenleyeceğini "Bu ziyareti çok önemsiyorum" diyerek duyurmuştu.

Sarıgül, yaptığı açıklamada ziyarete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"5 Ağustos'ta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu can Erzincan'da, Tercan'da olacak. Yurttaşlarımızla buluşacak. Bu çalışmayı, bu ziyareti son derece önemsiyorum."