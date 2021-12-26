Kılıçdaroğlu: ''6 ay işten çıkarma yasağı gelsin''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretteki yüzde 50'lik artışın ardından 6 aylık işten çıkarma yasağı getirilmesini önerdi.

2022 yılında geçerli asgari ücret 4 bin 253 TL olarak belirlendi. Yüzde 50 oranında yapılan zam tartışmaları da beraberinde getirdi. Bu gelişmeyle birlikte iş hayatının nasıl etkileneceği de merak edilmeye başlandı. Ev kadınlarıyla görüşmeler yaptığını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretlinin işinin güvence altına alınması gerektiğini belirterek, "Ayrıca acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın" dedi.

"İŞTEN ÇIKARMALAR 6 AY BOYUNCA YASAKLANSIN"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Günlerdir ev kadınları ile buluşuyorum. Ev kadınları, asgari ücretli eşlerinin işini kaybetmesinden korkuyorlar. Şimdi, asgari ücretlinin işini güvence altına almamızın zamanı. Hükümet, derhal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının işini koruyacak önlemler alsın, sığınmacıların kaçak çalıştırılmasına göz yummasın. Ayrıca acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın" dedi.