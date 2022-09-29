Kılıçdaroğlu, Akşener ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, pazar günü CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşecek 6'lı masanın 2'nci tur ilk toplantısı öncesi ziyaretlerini sürdürdü. Kılıçdaroğlu, bu kapsamda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i genel merkezde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na, CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek eşlik etti. Kılıçdaroğlu'nu, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın ile İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Mustafa Cihan Paçacı karşıladı. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in görüşmesi, basına kapalı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Akşener, toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'nu genel merkez kapısından uğurladı. Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

DHA