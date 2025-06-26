Kılıçdaroğlu: ''CHP'yi 13 yıl ben yönettim, kayyuma teslim etmem''

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TGRT Haber'e Ankara Temsilcisi Fatih Atik’e yaptığı açıklamada “CHP kayyuma teslim edilemez, partinin DNA’sıyla oynanıyor” ifadelerini kullandı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik’e yaptığı açıklamada, partide yaşanan kayyum ve 'mutlak bultan' tartışmalarıyla ilgili konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Yargı kararını tanımıyorum diye bir şey yok. Kabul etmesem kayyum gelir. Kayyumun partiyi nasıl yöneteceği, kurultayı ne zaman toplayacağı belli olmaz. CHP kayyuma teslim edilemez. CHP’nin şu anda DNA’sı ile oynanıyor. Buna izin veremem” dedi.

‘’Hükümsüz’’ anlamına gelen ‘’Mutlak Butlan’’ kararı çıkarsa CHP’nin Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki eski yönetimi söz sahibi olacak, Özgür Özel yönetimi hükümsüz kalacak. Mahkemeden iptal kararı çıkar ve Kılıçdaroğlu tekrar göreve gelirse, yeni kurultay için tüzük gereği bir yıllık zaman dilimi bulunuyor. Ancak, kongre takviminin daha önce başlatılmasının önünde bir engel de yok. Mahallelerden başlayarak kongreler başlarsa, il ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından birkaç ay içinde istenirse kurultay yapılabilecek.

"ERDOĞAN’A CEVAP VERİLMEMESİNİN BİZİ GETİRDİĞİ NOKTA BU"

“Kurultay davasını açan ben değilim. ‘Değişimci’ olan delegelerin başlattığı bir yargı sürecidir. Bu davada partiyi tartıştırmamak için ifadeye gitmedim. Erdoğan’ın ‘Şaibeli kurultay’ dediği zaman buna cevap verilmemesinin bizi getirdiği nokta bu.

Mahkeme kararını ‘Tanımıyorum’ demenin hukuki olarak bir karşılığı yok. Görevi kabul etmezsem o zaman kayyum riski var. Umarım böyle bir karar çıkmaz. Neden bu kadar korkuyorlar? Kayyum gelse daha mı iyi olur? Kayyuma sebep olsam bu kez bana ‘13 yıl partiyi yönettin şimdi de buna izin verdin’ diye tepki gösterirler.

“ŞU AN ÖZGÜR BEY İLE KONUŞACAK BİR KONU YOK”

Şu an Özgür Bey ile konuşacak bir konu yok. Ne zaman isterse arar görüşürüz. Karar ne zaman çıkacak ne çıkacak belli değil. Bu tartışmaları anlamıyorum. Karar çıktıktan sonra durumu oturur Özgür Bey ile değerlendiririz. İsterse ben davet ederim, isterse oturur konuşuruz.

“ÖZGÜR BEY’İ GÖREVİ DEVREDERKEN UYARDIM AMA ŞU ANDA KARAR ALMAKTA ZORLANIYOR”

Medyada benimle ilgili yapılan yorumlara şaşırıyorum. CHP vesayeti kaldırmaz. CHP Atatürk’ün partisidir ve devleti kuran partidir. Bugüne kadar hiçbir CHP Genel Başkanı vesayetle görev yapmadı. CHP vesayeti kabul etmez. Özgür Bey’i görevi devrederken uyardım ama şu anda karar almakta zorlanıyor.

“13 YIL KİM YÖNETTİ!”

‘Göreve gelse bile partiyi yönetemez’ yönündeki çıkışları gülümseyerek karşılıyorum. Ne demek yönetemez? 13 yıl kim yönetti. Asıl kayyum olursa partiyi kim yönetecek? Böyle bir şey kabul edilemez.

“PARTİNİN BARIŞMASI LAZIM, BÜTÜNLEŞMESİ LAZIM”

Göreve gelmem durumunda nasıl bir yönetim anlayışı olur? Öncelikle partinin barışması lazım, bütünleşmesi lazım. Zaman ayrılık zamanı değil. İnsanlar birbirine kinlenmiş olabilir bunu kırmamız lazım.

CHP HEYETİYLE GÖRÜŞME

Mansur Bey ve Vahap Bey ile görüşmemizde daha çok Engin Özkoç konuştu. Vahap Bey kayyum konusunda bana hak verdi. Mansur Bey ise bir araya gelip bu konuyu çözmemiz gerektiği konusunda görüş bildirdi. Ben de ortada bir karar olmadığını, karar çıkarsa partiyi kayyuma teslim edemeyeceğimi söyledim.

“CHP’NİN DNA’SI İLE OYNANIYOR, BUNA İZİN VEREMEM, VEREMEYİZ”

Yapılan yorumları CHP’ye ve bana kurulmuş bir tuzak olarak görüyorum. Mahkeme iddiaları inceleyip ortaya delilleri koyacaktır. Yargı kararını tanımıyorum diye bir şey yok. Ben görevi kabul etmesem karar kadük kalır demek anlamsız. Kabul etmesem kayyum gelir. Kayyum gelince de ne zaman kurultayı toplayacağı belli olmaz. O döneme kadar partiyi kim nasıl yönetecek? CHP kayyuma teslim edilmez. CHP’nin DNA’sı ile oynanıyor. Buna izin veremem, veremeyiz. Yapılan özel görüşmelerin sızdırılması doğru değil. Benden izin istemediler. Yansıyan birçok bilgi yanlış ve olmayan şeyler.