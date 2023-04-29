Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın kalesinde gövde gösterisi yaptı

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın kalesi olan illerden Kayseri'de vatandaşlara hitap etti. Miting alanındaki kalabalık dikkat çekti.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kayseri'de halka buluştu.

MİTİNGE YOĞUN KATILIM!

Cumhur İttifakı'nın kalesi olarak bilinen Kayseri'de Millet İttifakı'nın mitingine halkın yoğun katılımı ise dikkat çekti.

"ALLAH KAHRETSİN SİZİ"

Kürsüye ilk olarak çıkan Mansur Yavaş, A Haber'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i çirkin sözlerle hedef alan Onur Erim'e tepki gösterdi.

Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bir televizyonda eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın danışmanlığını yapmış şahıs, Sayın Akşener'e olmayacak sözler sarf etti. Allah kahretsin sizi! Malzemeniz mi kalmadı? Gerçi bakıyorum, danışmanlığını yaptığı kişi mi daha ahlaklı, bu sözleri söyleyen mi daha ahlaklı merak ediyorum."

"TÜRKİYE UÇTU KONACAK YER BULAMIYOR"

Temel Karamollaoğlu ise seçimlere 15 gün kaldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı 21 yıldır görevde bulunuyor. Aslında Anayasa izin vermemesine rağmen oluşturulan algı neticesinde 'Bir 5 yıl daha verin bana, Türkiye'yi uçuracağım' dedi. Geçmişte de söylemişti. Türkiye bazı yerlerde uçtu, ama konacak yer bulamıyor.

Adalet olmadan bir ülkede huzur olmaz, barış olmaz. Biz bir araya geldiğimiz zaman önce bir cumhurbaşkanı seçilecek. Sayın Kılıçdaroğlu bu vazifeyi en iyi şekilde yapabilecek olan bir insandır."

"KILIÇDAROĞLU'NA GÜVENİYORUM"

"Bazen soruyorlar, 'Güveniyor musunuz?' diye. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'na güveniyorum" diyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Kendisi ile geçmişte mesai yapmış insanların bana söylediği iki husus var. Birisi dürüsttür; yemez ve yedirtmez. Bu şu anda en çok ihtiyaç duyduğumuz özelliklerden birisi. İki, bir meseleyi üstlenirse onu başarıyla tamamlamak için bütün gücünü sarf eder."

"SON ANA KADAR İKTİDAR İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de büyük bir coşkuyla karşılandı. Kılıçdaroğlu, yurttaşların 'iktidar' sloganlarına yönelik şunları söyledi:

"Gençler iktidar diyorsunuz değil mi? Halkın iktidarını istiyor musunuz? İşçinin, çiftçinin, emeklinin, sanayicinin iktidarını istiyor musunuz? O zaman çalışacağız. Son ana kadar çalışacağız. Vatandaşlarımızı ikna edeceğiz."

"ATATÜRK'ÜN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı vaadine yönelik eleştirilere ise şu yanıtı verdi:

"Atatürk Havalimanı'nı uzay araştırmaları merkezi yapacağız dedim, kıyamet koptu. Yapacağız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayallerini gerçekleştireceğiz."

"SİYASET ZENGİNLEŞME ARACI DEĞİLDİR"

Halktan çalınanı halka vereceğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu ardından şunları kaydetti:

"Beşli çetelerin at koşturduğu bir Türkiye'yi değil, herkesin sokaklarında huzur içinde gezdiği bir Türkiye inşa edeceğiz. Devlet soygunculara hizmet etmez, soygunculara hizmet eden bir devlet anlayışından vatandaşına hizmet eden bir devlet anlayışını getireceğiz.

Siyaset halka hizmet aracıdır, zenginleşme aracı değildir. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim. Onların malı götürdüklerini biliyorum. Malvarlıklarını yurtdışına kaçırdıklarını biliyorum. Bu milletten çalınanın tamamını getireceğim."