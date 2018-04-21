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  4. 21 Nisan 2018 11:17

Kılıçdaroğlu: ''Cumhuriyete borcumuz var''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da katıldığı Balkan Rumeli Çalıştayı'nda 14 Haziran seçimleri için "Cumhuriyete hepimizin borcu var" dedi.

Kılıçdaroğlu: ''Cumhuriyete borcumuz var''
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "24 Haziran'da güzel bir Türkiye'ye uyanacağız. Birlikte yaşamanın ne kadar değerli olduğunu öğrenceğiz. Farklı düşüncede insanların nasıl yan yana gelipte Türkiye'yi birleştimek için herkesi nasıl kucaklayacağımızı 24 Haziran'da öğreceğiz ve bunu yapacağız" dedi.

“HER VATANDAŞIN CUMHURİYETE BORCU VAR”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da düzenlenen Balkan Rumeli Çalıştayı’na katıldı. Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, “24 Haziran’da hepimiz daha güzel bir Türkiye’ye uyanacağız. Daha hoş görülü Türkiye’ye uyancağız. Birlikte yaşamanın ne kadar değerli olduğunu öğreneceğiz. Farklı düşüncede insanların nasıl yan yana gelipte Tükiye’yi birleştimek için herkesi nasıl kucaklayacağımızı 24 Haziran’da öğreneceğiz ve bunu yapacağız. Benim görevim var. Daha ağır size göre. Bu ülkede yaşayan her vatandaşın cumhuriyete borcu var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına borcu var. O borcumuz cumhuriyeti demokrasiyle inşaa etme borcudur. Bu borcu yerine getirmek bu ülkenin namus borcudur” diye konuştu.

“HEPİMİZE GÖREVLER DÜŞÜYOR”

Kılıçdaroğlu, “Demokrasiyi savunmak, güçlü bir kuvvetler ayrılığını savunmak, yargıyı siyasallaştırmamak, üniversite hocalarının kapının önüne konulduğu değil baş tacı edildiği bir Türkiye inşaa etmek ortak amacı olmalıdır. Çünkü sevgili peygamberimizin dediği gibi alimin ölü alemini ölümü gibidir. Eğer siz alimi kapının önüne koyarsanız dünyayı yok etmiş olursunuz. Hepimize görevler düşüyor. Bu görevlerle sizi baş başa bırakmak istiyorum. Ben çalışacağım, sizler de çalışacaksınız. Özellikle kadınların bu süreçte büyük rol üstleneceklerini düşünüyorum. Sezgisi güçlü kadınlar bir olumsuzluğun kendilerine nasıl daha ağır yük getireceğini farkına varan kadınlar… Kendi çocuklarının özgür ülkede yetişmesi, düşüncelerini özgürce ifade etmesi, hiç bir baskının olmadığı, sokaklarında, parklarında özgürce gezdiği bir Türkiye’yi savunmak zorundayız” şeklinde konuştu.

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