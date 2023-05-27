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Kılıçdaroğlu, Erdoğan seçmenlerine seslendi: ''Yapmayın, etmeyin, günaha girmeyin''

Kılıçdaroğlu, Erdoğan seçmenlerine seslendi: ''Yapmayın, etmeyin, günaha girmeyin''
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlere seslenerek, ''Yapmayın, etmeyin, günaha girmeyin. Samimi bir Müslüman bu kadar büyük bir günaha girmez. Ahlaklı, erdemli olmalı herkes. Devletini seviyorsa yeniden düşünmeli ve oyunu ona göre vermeli.'' dedi.

Dün akşam saatlerinde Fox TV canlı yayınına konuk olan CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yarınki seçim öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

"SANDIĞINIZA SAHİP ÇIKIN"
Vatandaşlara sandıkları sahip çıkma çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, "Bütün vatandaşlarıma çağrı yapıyorum, oy kullandıktan sonra sandığınıza sahip çıkın. En az1 milyon müşahit bekliyoruz. Kimse bunu engelleyemez. Vatandaşın oyuna sahip çıkma hakkı var." dedi.

 "GÜNAHA GİRMEYİN"
Kılıçdaroğlu açıklamasını şöyle sürdürdü: "Vatandaşıma söyledim; huzur istiyorsan, yalan olmasın diyorsan, ülkemde sığınmacı istemiyorum diyorsan, benim çocuğum işsiz kalmasın diyorsan oylarını getirip bana vereceksin. Benim mal varlığım ortada, internet sitemde imzalı belgem var. O da koysun mal varlığını. Nereden geliyor bu paralar? O nedenle vatandaş sandığa giderken elini vicdanına koysun. Bir düşünsün. Hırsızlık yapana, kul hakkı yiyene prim vermesin. Memleketin hali ortada. Nerede bulacağız biz bu adaleti? Meclis'in duvarında işsiz kaldı diye kendini yakan var mı var? Buna sessiz kalan kim? Siyasi iktidar... Gidip hala Erdoğan'a oy verenler... Yapmayın, etmeyin, günaha girmeyin. Samimi bir Müslüman bu kadar büyük bir günaha girmez. Ahlaklı, erdemli olmalı herkes. Devletini düşünüyorsa yeniden düşünmeli ve oyunu ona göre vermeli."

Etiketler kemal kılıçdaroğlu seçim recep tayyip erdoğan seçmen
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