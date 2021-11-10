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  4. Kılıçdaroğlu ''Erdoğan'la aranız nasıl?'' sorusuna bakın ne yanıt verdi!

Kılıçdaroğlu ''Erdoğan'la aranız nasıl?'' sorusuna bakın ne yanıt verdi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Muratpaşa'da “Z Kuşağı Atatürk’ü Anıyor” programında, soruları yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Muratpaşa'da “Z Kuşağı Atatürk’ü Anıyor” programında gençlerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen 'Cumhurbaşkanı ile aranız nasıl?' sorusuna "Onun sinirlerini bozacağım. Hiç merak etmeyin beraber indireceğiz'' diye yanıt verdi.

Etiketler erdoğan soru z kuşağı kılıçdaroğlu
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