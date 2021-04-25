Kılıçdaroğlu, esnaf çocukları ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pandemi sürecinden etkilenen esnafın çocukları ile görüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pandemi sürecinden etkilenen esnafın yaşadığı zorlukları bu kez çocuklarından dinledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, anne-babaları çeşitli sektörlerde çalışan gençlerin de bu süreçte yaşadıkları sorun ve sıkıntıları dinleyerek, çözüm önerilerini anlattı.



CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcıları Lale Karabıyık, Onursal Adıgüzel ile PM üyeleri Deniz Demir, Pınar Uzun, Sevgi Kılıç ve Genel Başkan Özel Danışmanı Recep Cengiz eşlik etti.