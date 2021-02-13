Kılıçdaroğlu haber kanallarına giden talimatı açıkladı

Birgün'e konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni anayasa tartışmalarından ABD seçimlerine kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Anayasa değiştirecek siyasi ve sayısal güç bulunmadığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, milletvekili transferlerinin gündeme gelebileceğini iddia etti...

HABER KANALLARINA KILIÇDAROĞLU TALİMATI

“Erdoğan, bana yanıt vermek için grup toplantılarını artık salı değil çarşamba yapıyor” diyen Kılıçdaroğlu, bazı televizyon kanallarına talimat gittiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, “Bazı televizyon kanallarına telefon edilerek ‘CHP Genel Başkanı, Salı konuşmasını yaptığında şu kadar dakika vereceksiniz ve sonrasında keseceksiniz’ diye talimat verildiğini de gayet iyi biliyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şöyle:

“Erdoğan, bana yanıt vermek için grup toplantılarını artık salı değil çarşamba yapıyor. Türkiye’nin artık AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın savunmada olduğunu görmesi gerekiyor. Erdoğan’ın doğrudan doğruya hedef aldığı ve en büyük rahatsızlık duyduğu kişi de benim. Neden? Çünkü doğruları söylüyoruz. Erdoğan bunlardan müthiş rahatsız oluyor. Rahatsızlığının temel sebebi de özellikle AK Partililerin de beni dinliyor olması. Bu nedenle, ‘Acaba Kılıçdaroğlu’nu nasıl sustururum’ diyerek kara kara düşünüyor. Bazı televizyon kanallarına telefon edilerek “CHP Genel Başkanı, Salı konuşmasını yaptığında şu kadar dakika vereceksiniz ve sonrasında keseceksiniz’ diye talimat verildiğini de gayet iyi biliyoruz. Bunu televizyon kanalları bize söylüyor, ‘Baskı altındayız ve başka seçeneğimiz yok’ diyorlar. ‘Korkunun ecele faydası yoktur’ diye güzel bir sözümüz var.”