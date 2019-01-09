Tekirdağ'da otogarda patlama: Ölü ve yaralılar var
Tekirdağ'da otogarda patlama: Ölü ve yaralılar var
Dikkat bel ağrısıyla başlıyor ve cinsel yolla buluşuyor !
Dikkat bel ağrısıyla başlıyor ve cinsel yolla buluşuyor !
Erdoğan ''enflasyon'' eleştirilerine bu yanıtı verdi
Erdoğan ''enflasyon'' eleştirilerine bu yanıtı verdi
Sömestr tatili öncesi kötü haber ! Biletler tükendi
Sömestr tatili öncesi kötü haber ! Biletler tükendi
Tiryakilere kötü haber ! Sigara fiyatı 6,5 liraya inebilir
Tiryakilere kötü haber ! Sigara fiyatı 6,5 liraya inebilir
O meslek tarih olacak ! İşte geleceğin en kötü meslekleri...
O meslek tarih olacak ! İşte geleceğin en kötü meslekleri...
Dolar yeniden 5,5 TL direncini kırdı ! Euro da 6,31 TL !
Dolar yeniden 5,5 TL direncini kırdı ! Euro da 6,31 TL !
İkinci el otomobil alış ve satışında yeni dönem başlıyor
İkinci el otomobil alış ve satışında yeni dönem başlıyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 09 Ocak 2019 13:34

Kılıçdaroğlu için 'tazminat davaları' fonu

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturuldu.

Kılıçdaroğlu için 'tazminat davaları' fonu
A+ A-

CHP, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği davalarda tazminatları karşılamak üzere fon oluşturulacak.

CHP TBMM Grubu basına kapalı olarak, Grup Başkanvekili Engin Özkoçbaşkanlığında toplandı.

Alınan bilgiye göre toplantıda, Kılıçdaroğlu hakkında açılan tazminat davaları gündeme geldi.

CHP Grubunda, Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturulması kararlaştırıldı.

Toplantıda, milletvekillerinin üç ayda bir aldığı maaşlarından 5'er bin liranın bu fona aktarılması oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca, parti üyelerinden de bu tazminatları karşılamak üzere talep geldiği belirtildi.

Parti yönetiminin, bu fona üyelerin de dahil edilebilmesi için bir çalışma başlatması benimsendi.
 

tazminat fonu , kemal kılıçdaroğlu , fon
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM