Kılıçdaroğlu: İlk yapacağım iş, onların kellelerini kesmektir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Kayseri'de gerçekleştirilen Kadın Buluşması'nda bir konuşma yaptı. CHP lideri burada, çocuğu bağımlı olan bir annenin yaşadıklarını işaret ederek, "Az önce çocuğu bağımlı olan bir anne konuştu. Aileleri, yuvaları nasıl dağıttığını biliyorum. Annelerin, babaların nasıl perişan olduğunu biliyorum. Allah sizi inandırsın, ilk yapacağım iş o uyuşturucu baronlarının kellelerini kesmektir. Onların kimlerle işbirliği yaptığını, kimlerle fotoğraf çektirdiğini, arkasındaki siyasi gücü biliyorum. Hiçbir zaman bir yasa dışı gücün karşında bir milim geri adım atmam. O uyuşturucu baronlarına hesap soracağım." dedi.

"EN BÜYÜK GÜCÜM SİZLERSİNİZ"

Kırsalda kadınların büyük sorunlar yaşadığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Ben eğer bu ülkede adalet için 450 km yürüdüysem bu millet için yürüdüm. Adalet için, kadınlar için, evlatlarımız için, işsizler için, haksızlığa uğrayanlar için yürüdüm. Adaletsizlik nerede varsa bütün adaletsizlerin üstüne yürüyeceğim. En büyük gücüm sizlersiniz" dedi.

"BERABER OLURSAK HER ŞEYİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Çok güzel bir toplantı. Gelen bütün kadın kardeşlerime teşekkür ederim. Türkiye'yi ve dünyayı değiştirecek sizlersiniz. Haramilerin iktidarını yıkacağız, bu ülkeye adaleti mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Kadınların haklarının ve hukuklarının savunulmadığı bir yerde demokrasi olmaz. Toplumun bütün acılarını çeken, şiddete uğrayan, iş olanağı bulamayan kadınlar. Atama bekleyen öğretmenlere sözüm, size bu imkanı vereceğim. Kırsalda yaşayan kadınlar büyük sorunlar yaşıyorlar. Bütün bunları biliyorum ama hepsini değiştirmek tek başına benim irademle olmuyor. Beraber, birlikte olursak her şeyi değiştireceğiz.

"HERKES AYNI YEMEĞİ YİYECEK"

Evlatlar bizim evlatlarımızdır. Bizim evlatlarımızın karnı doyması, yatağa aç girmemesi lazım. Onlar hem bugünümüz hem geleceğimiz için son derece önemlidir. Belediye başkanlarıma söyledim, her sabah yoksul ailelerde akşam hazırlanır sabah teslim edilir. Çocuk beslenme çantasını alır ve okula gider. Bunu Türkiye genelinde yap diyorsanız yetki vereceksiniz. Beslenme çantası uygulamasını kaldıracağız, her çocuk okula gittiğinde öğle yemeği yiyecek. Herkes aynı yemeği yiyecek. Kırsalda çalışan kadınlar ve gençler hiç endişe etmeyin Allah nasip eder, sizlerin oylarıyla iktidar olduğumuzda SGK primlerinizi devlet ödeyecek. Hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç ettirmeyeceğim, her kadın kazanacak. Diyorlar ki 'yapamaz, bunu gerçekleştiremez' bizim bütün belediye başkanlarımız yapıyorlar, geldiğimizde o bütçe beşli çetelere gitmeyecek.

"TORPİLLERİ BİTİRECEĞİM"

Ayrıştırdılar, bizi böldüler. Başı açık, yok başı kapalı. Kadın kadındır kardeşim, kadının hakkını teslim edeceksin. Bütün ayrıcalıkları, torpilleri bitireceğim. Eğer kadınların huzur içinde yaşamasını istiyorsanız yapacağınız tek bir şey var. Altı oku görüyorsunuz, sandığa gideceksiniz, oy kullanacaksınız. Sizden tek isteğim o. Elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Bir kardeşim 'Ben, ailem geçmişte AK Parti'ye oy verdik. Hakkınızı helal edin' dedi. Helal olsun, helal olsun."