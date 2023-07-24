Kılıçdaroğlu ''istifa'' çağrısına bu yanıtı verdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda kendisine istifa edip etmeyeceğini soran bir belediye başkanına verdiği yanıt dikkat çekti.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; CHP’deki “değişim” tartışmaları, önceki gün yapılan belediye başkanları toplantısının da “ana gündemi” oldu. İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu genel seçimlerin eleştirisinin yapılmadan yerel seçimlere hazırlanılamayacağını, bu konunun artık ertelenmemesi gerektiğini bildirdi. Edinilen bilgilere göre İmamoğlu, “değişim olmazsa yerel seçimlerde kaybedileceğini” söyledi.

Başka bir ilçe belediye başkanının “istifa” çağrısına yönelik ise Kılıçdaroğlu’nun, “Şu anda istifa ettiğim zaman parti boşlukta kalacak. Zaten kurultay süreci başladığı için benim istifa etmeme gerek yok. Ben değişim değil yenilenme diyorum. Ben çivi çakmadım buraya. Hiçbiriniz bana ‘çalışmadın’ diyemezsiniz. Çalıştım” savunmasını yaptığı öğrenildi.

Cumhuriyet