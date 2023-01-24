Kılıçdaroğlu: Yargıya ve YSK'ya güvenmiyoruz, bu kadar net!

CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin Meclis grup toplantısında "sağır sultan duydu" diyerek YSK'ya da yargıya da güvenmediğini belirterek "Eğer YSK'ya güvenseydim özel olarak sandık güvenliği için çalışmazdık" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasında seçimler öncesinde çok konuşulacak bir açıklama yaparak "YSK'ya güvenmediğimi Mısır'daki sağır sultan duydu. Güvenmiyoruz onlara, yargıya ve YSK'ya güvenmiyoruz. Bu kadar açık ve net söylüyorum. " dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Siyasetçinin ahlaklı olması lazım, siyasetçinin siyaset yaparken zenginleşmemesi lazım. Siyasetçinin 85 milyona hiçbir ayrım yapmadan hizmet etmesi gerekir. Eğer siyasetçi bu ülkenin çıkarlarını düşünüyorsa, kendi çıkarlarını geri plana atması lazım. Böyle bir siyasetçi, böyle bir yönetim istiyoruz.

Uğur Mumcu kalemini satmayan yürekli bir gazeteciydi. Kuvayi Milliyeciydi. Elbetteki kalemini satmayanlara baskılar olacaktır. Onlara yönelik olarak cinayetler de işlenebilecekti. Uğur Mumcu da onlardan birisiydi, hayatına kast ettiler. Her yıl Uğur Mumcu'yu binlerce kişi anıyor ve hatırlıyorsa, onun bıraktığı kalıcı iz, gazetecilerin tümüne örnek olsun istiyoruz. Kalemini satmayan gazeteci istiyoruz.

İsveç'te iğrenç bir olay oldu. Bir soytarıyı getirdiler ve ona bir provokasyon eylemi yaptırdılar. Kutsal kitabımızı elçilik önünde yaktı. Amacının ne olduğu o kadar aşikar ki resmi görmek için özel bir zekaya sahip olmak gerekmiyor. Üzülerek ifade edeyim, İsveç yönetimi devlet zekasından yoksun seyretti durdu. Bu oyunun oynanmasına açıkça izin verdiler. O pislik o kadar alçalmış bir adam ki iğrenme duygusundan başka bir şey hissetmiyoruz. Her inanca saygılıyız, inançlara saygı göstermek insan olmanın da bir gereğidir.

ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINA SESSİZ KALMA KONUSU

YSK'ya güvenmediğimi Mısır'daki sağır sultan duydu. YSK'nın hangi olaylarda nasıl karar vereceğini hepimiz biliyoruz. Sanki biz başvuracağız YSK gelecek hukuka uygun karar verecek. İradesini saraya ipotek eden adama hakim mi denir, hakim denmez. Hala bunu öğrenemediniz mi, hala bunu bilmiyor musunuz? Eğer YSK'ya güvenseydim özel olarak sandık güvenliği için çalışmazdık. Güvenmiyoruz onlara, yargıya ve YSK'ya güvenmiyoruz. Bu kadar açık ve net söylüyorum.

Bozulma yargıyla değil bürokrasiyle başladı.

AK Parti Ordu Milletvekili Op. Dr. Şenel Yediyıldız'ın, "Daha ne olacak, biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Ahlak bozulursa Türkiye bu noktaya geliyor. O milletvekili Orduluların milletvekili değildir. AK Parti'nin genel merkezinin önüne onun bir heykelini yapsınlar, altına "Erdoğan'ın ayakkabılarını eliyle yalamaktan söz eden ve onur duyan milletvekili" diye yazsınlar. Bir insan aklını kiraya verirse sonuç bu noktaya gelir.

AK Parti iktidarı ve Recep Tayyip Erdoğan bütün esnafları üçüncü sınıf vatandaş olarak gördü. Hiç kimse unutmasın bütün esnafların sorununu çözeceğiz.

Uyuşturucu oligarklarıyla, mafyalarla da mücadele edeceğiz. Onların da tehditleri zaman zaman geliyor. Gelsin. Tehdit etmezseniz namertsiniz. Bir milim geri adım atmayacağım.

Boğaziçi'ndeki hocalarıma şunu söyleyeyim, bir 4-5 ay daha sabredeceksiniz ondan sonra her şey düzelecek.

Erdoğan sonunda çıktı konuştu, 'Yeter söz milletindir' diyor. Kazanmak için bütün tuşlara basmış durumda, nasıl kazanacağım diye aklına ne geliyorsa onu yapıyor.

Bozuk saat bile günde 2 kere doğruyu gösterir, bu konuda haklısın 'yeter söz milletindir'. Ey Erdoğan yeterse senin saraylarına yeter, yeterse senin çocuklarının milyar dolarlık vakıflarına yeter, yeterse senin beşli çetelerine yeter, yeterse senin uyuşturucu baronlarına yeter, yeterse senin pudra şekercilerine yeter, yeterse Sinan Ateş'i öldürttüğünüz torbacılara yeter, yeterse her türlü pisliği ülkemize sokan fotoromanına yeter, yeterse ülkeye soktuğun milyonlarca kaçağa yeter, yeterse senin o kadınlara küfreden diline yeter, yeterse gençlere kan ağlatan torpillerine yeter, hırsızlıklara yeter, SADAT'a yeter, paramiliterlere yeter! Evet, yeter söz milletindir!

Söz Millet İttifakı'nındır. Yeter be yeter, yeter artık!