Kılıçdaroğlu'na bir saldırı girişimi daha!

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bir günde 2'nci saldırı... Mezarlıktaki sözlü saldırının ardından Kılıçdaroğlu'na bu sefer de Adıyaman'ın Samsat ilçesinde fiziksel saldırı girişiminde bulunuldu.

14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan Menzil Cemaati'nin kalesi olarak bilinen Adıyaman'da, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir saldırı girişimi daha yaşandı. "SEN BURANIN ADAMI DEĞİLSİN OĞLUM" Olay, Kılıçdaroğlu'nun Samsat yakınındaki Sahabe Safvan Bin Muattal Türbesi'ni ziyareti sonrasında yaşandı. Heyetin türbeden çıkışı sırasında bir kişi Kılıçdaroğlu'nun yanına gelmeye çalışarak, "Seni istemiyoruz. Sen buraya gelme, sen buranın adamı değilsin oğlum" ifadeleriyle sözlü tacizde bulunurken, fiziksel saldırı girişimi de yaşandı Medyascope tarafındans servis edilen görüntülerde, alanda bulunan bazı kişilerin Kılıçdaroğlu'nun korumalarına saldırmaya çalıştığı görüldü. Kılıçdaroğlu'na mezarlıkta çirkin saldırı3. Sayfa