Kılıçdaroğlu'ndan 20 bin yeni atama sözü!

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir'in ardından aynı gün Burdur'da halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim öncesi mitinglerine devam ediyor. Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap eden Kılıçdaroğlu daha da güzel günlere hep birlikte ulaşacaklarını söyledi. Burdur'da ilk defa 14 bin 258 gencin oy kullanacağını anlatan Kılıçdaroğlu, "Sözüm var, bu ülkeye baharı, huzuru, kucaklaşmayı getireceğim. Kavgadan, ayrışmadan bıkmadık mı? İşsizlik canımızı yakmıyor mu, yakıyor. Bu memleketi soğana muhtaç hale getirdiler. Tüm bunları emin olun çözeceğim." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, demokrasi, hukuk, hak, adalet, sevgi için gençlerin oylarını istediğini, Türkiye'nin kaderini değiştirmenin gençlerin elinde olduğunu dile getirdi.

Gençlerin çektiği acıların mücadelesini vereceğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Burdurlu gençlere sözüm var. Sizin çektiğiniz bütün acılar, sıkıntılar benim de acım, sıkıntım olacak. Siz rahata ermedikçe ben asla rahat etmeyeceğim. Siz huzura kavuşmadıkça asla 'ben huzura kavuştum' demeyeceğim. Bunların mücadelesini sizin için vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYET SÖZÜ VERİYORUM"

Kılıçdaroğlu, ayrım yapmadan adalet istediklerini, kimlikleriyle inançlarıyla ayrıştırmadan insana saygı duyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Oy versin vermesin herkese yardım ediyoruz. Fakir mi? Bana oy verdin mi, vermedin mi? diye sormayız. O insanlık ayıbıdır öyle bir soru sorarsanız. Açsa yardım yapacaksınız. Bu memlekette Burdur Meydanı'ndan Cumhuriyet sözü veriyorum. Bu memlekette hiçbir fakir fukaranın elektriği, doğal gazı, suyu kesilmeyecek. Binlerce kişinin doğal gazını kestiler. O aileleri ziyaret ettim. Dul bir kadın, iki çocuğu, para yok, doğal gazın parasını ödeyememiş, kesmişler ne yapacak bu anne? Hangi anne çocuğunun soğukta kalmasını ister? Hangi anne çocuğunun iyi beslenmemesini ister? Bunların tamamını çözeceğiz. Ben diyorum ki var olan sorunları çözeceğim. Çiftçiye kırmızı mazot vereceğim, ÖTV'siz, KDV'siz olacak. Çiftçiye ucuz gübre, ucuz soğan vereceğiz. Bütün bunları yapacağız. Çiftçinin, Ziraat Bankasına, bankalara, Tarım Kredi Kooperatifine olan borçlarının faizlerini sileceğiz."

"ÇİFTÇİYE ELEKTRİĞİ BEDAVA VERECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, parayı üreticiye, esnafa, sanayiciye vereceğini bildirerek, alın terinin değerli ve kutsal olduğunu, kim emek harcıyorsa hepsinin emeğinin karşılığının verileceğini söyledi.

Aile destekleri sigortası getireceğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Her anne çocuğunu okula gönderirken huzur içinde gönderecek. Beslenme çantası olmayacak. Okula gidecek, suyunu, sütünü, yemeğini arkadaşlarıyla beraber yiyecek, huzur içinde karnı doyacak ve eve karnı tok gelecek." dedi.

Kul hakkı yedirmeyeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bakınız gölünüz kuruyor, o gölün eski halini de ben bilirdim. Oranın meşhur bir kuşu var dünya çapında. Ben onu da gayet iyi bilirdim. O gölün kenarında sipsi de dinledim. Ama bu göl neden kuruyor? Kuruyan alanlara biz ne yapabiliriz? Güneş enerjisi yapabilir miyiz? Güneş enerjisi yaptığımızda çiftçiye elektriği bedava vereceğiz. Dolar, avro ödemiyorsun, Allah'ın güneşi bedava. Panelleri kuracaksın elektrik elde edeceksin. Ne dolar gidecek, ne avro gidecek. Çünkü dolar, avro, doğal gaz, petrol lobisi istemiyor. Sizi sömürüyorlar. Sömürüye asla izin vermeyeceğim."

Kılıçdaroğlu, kiraların giderek arttığını, mahkemelerde en çok görülen davanın ev sahibi ile kiracı arasında olduğunu, binlerce kira davasının sürdüğünü söyledi.

"KIZILAY'I ASLİ GÖREVİNE DÖNDÜRECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, TOKİ'nin orta gelirli ailelere ucuz konut satsın diye kurulduğunu, TOKİ ve Kızılayı asli görevine döndüreceklerini savundu.

Sosyal devletin karnı aç olanları doyuran devlet olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, "Herkesin karnının doyduğu bir ülkede ancak huzur vardır. Ancak o zaman bereket vardır. Bunun yapılması lazım." dedi.

"BAY KEMAL ASKERİNE DE ORDUSUNA DA SAHİP ÇIKACAKTIR"

Milliyetçiliklerinin arada sorgulandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bay Kemal askerine de ordusuna da sahip çıkacaktır. Bay Kemal güvenlik güçlerine sahip çıkacaktır. Terör nereden ve kimden gelirse gelsin, bir insanlık suçudur ve teröre karşı mücadeleyi son damlasına kadar yapacaktır. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. Bayrak ve vatan... Gözümüzü kırpmadan bayrağımız ve vatanımız için ölüme gideriz. Dolayısıyla onun dışında bütün insanları kucaklarız. Hiç kimsenin kimliğini, yaşam tarzını, inancını sorgulamayız, o hak bizde değildir. Herkesin inancına saygı gösteririz. Kimin inançlı kimin inançsız olduğunu sadece Yüce Yaradan bilir. "

"20 BİN ATAMA YAPACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, seçmenden ellerini vicdanlarına koyup sandığa gitmelerini isteyerek, "Bizi iktidara taşıyacak olan sizsiniz gençler. Söz veriyorum beraber iktidar olacağız, halkın iktidarı ama. Zenginleşeceksek hepimiz zenginleşeceğiz. Yoksulumuz, fakirimiz olmayacak." ifadesini kullandı.

Her şeyin güzel olacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vallahi de billahi de ayrımcılık kalkacak, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, işsizlikle mücadele edeceğiz. Sosyologları biliyorum. Aile destekleri sigortası geldiğinde sosyolog ve sosyal hizmet uzmanı 20 bin atama yapacağız. Ayrıca Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmen atayacağız, köy okullarının tamamını açacağız."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in konuşmasının ardından Millet İttifakı'nın Burdur milletvekili adayları tanıtıldı.