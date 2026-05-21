Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak ''mutlak butlan'' açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP kurultay davasında mutlak butlan kararı verilmesine ilişkin yaptığı ilk açıklamada, ''Gün; kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükûnetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür.'' dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Özgür Özel yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının göreve iadesine karar vermesi, Türk siyasetinde deprem etkisi yarattı. Mutlak butlan kararı sonrası gözlerin çevrildiği Kemal Kılıçdaroğlu, ilk resmi açıklamasını yayımladı.

Sosyal medya hesabından kucaklaşma ve ortak akıl mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Gün sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir; asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatıdır" diyerek tüm partilileri sükûnete davet etti.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Cumhuriyet Halk Partisi; kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir.

Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir.

38. Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar; bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır.

Gün; sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir.

Gün; kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükûnetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür.

Bu süreci “keşkelerle” değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akıl ile yönetmek zorundayız.

Şahsi ikballer değil, Türkiye’nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci; önceki dönem Genel Başkanlarımızla, Parti Meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve iş birliği içinde yürüteceğiz.

Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz.
Herkesi sükûnete ve ortak akıla davet ediyorum.

Biz bir aradayız!"

Haber3.com Haber Merkezi

