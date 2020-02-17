Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı dava

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ polemiği nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a 5 kuruşluk karşı dava açtı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, geçtiğimiz hafta salı günkü grup toplantısında söylediği "FETÖ'nün siyasi ayağı Recep Tayyip Erdoğan'dır" sözlerine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

5 KURUŞLUK KARŞI DAVA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 5 kuruşluk karşı tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, dava dilekçesini Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN TANIKLARI

Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde verilen dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan'dır" açıklamasına ilişkin ispat haklarını da kullanacakları belirtildi. Kılıçdaroğlu, iddiaları konusunda İlker Başbuğ, Işık Koşaner, Abdüllatif Şener, Kadir Özbek, Ali Suat Ertosun, İlhan Cihaner ve Celal Ülgen'i tanık olarak gösterdi.

İlk davayı Erdoğan açmıştı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Tartışma nasıl başladı?

"FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışması, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra iktidar ve muhalefet arasında sık sık yaşandı. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin de aralarında bulunduğu birçok siyasetçi sık sık "FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması" gerektiğine vurgu yaptı.

Başbuğ fitili ateşledi

Tartışmaları yeniden alevlendiren ise eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, 28 Ocak'ta katıldığı bir televizyon programında FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin açıklamaları oldu. 26 Haziran 2009'da TBMM'de kabul edilen ve askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının yolunu açan düzenlemeyi, "FETÖ'nün siyasi ayağı"nın araştırılması için örnek gösteren Başbuğ'un bu açıklamalarının üzerine bir açıklama da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Kılıçdaroğlu: Siyasi ayak Recep Tayyip Erdoğan'dır

Kılıçdaroğlu partisinin TBMM Grup Toplantısında FETÖ'nün siyasi ayakla ilgili 20 soru yöneltip, yanıtını yine kendisi vererek, siyasi ayak için Erdoğan'ın ismini açıkladı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı bir iddianameden bir bölüm okuyacağım: Örgüt yani FETÖ TSK komuta kademesinin tamamını ele geçirmek maksadıyla generalliğe terfi için albaylıkta bekleme süresini 4 yıla indirerek henüz şura sırası gelmeyen mensuplarını terfi havuzuna dahil etmiştir. Generallikte beklemek süresi 4 yıldan 3 yıla indirilerek yandaşı olmayan generalleri daha kısa sürede TSK dışına çıkarmaya çalışmıştır. Son olarak kendisine müzahir elemanların az bulunduğu 1988 ve daha önceki yıllardaki mezun olmuş subayları TSK'den tasfiye etmek için üç devreyi birden toplu olarak emekli edecek ve hizmet süresini 28 yıla indirecek kanuni düzenlemeleri siyasi otoriteye yaptırabilmiştir. Bunları ben demiyorum. Devletin savcısı diyor. Siyasi otoriteye yaptırabilmiştir! O siyasi otorite FETÖ'nün siyasi ayağıdır. Onun başındaki kişi de FETÖ'nün siyasi ayağıdır. Devleti FETÖ terör örgütüne teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır!"

Erdoğan'dan sert cevap

Buna karşılık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP ve özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar kayıtlara geçen, görüntülere yansıyan ve kendi ağzından FETÖ ilişkilerini ortaya koymuş, konuyla ilgili videoları da izleterek "Seni oraya getiren FETÖ'dür. Sen ne konuşuyorsun? FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve ekibidir" demişti.

Kılıçdaroğlu daha önce evini satmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının, 12 Aralık 2017'de bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 500 bin liralık manevi tazminat davası karara bağlanmış; Kılıçdaroğlu, 190 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilmişti. CHP lideri, bu tazminatı evini satarak ödemişti.







