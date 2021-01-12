Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: ''1 paralık dava açıyorum, değeri o kadar!''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP olarak ne söylüyorsak yüzde 100 doğrudur, halkın nabzını birebir tutuyoruz. Kısır tartışmaların ülkeye hiçbir şey kazandırmayacağını herkesin çok iyi bilmesi lazım." dedi.

PM toplantısı öncesi açıklama yapan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle:

"Türkiye'de derin bir yarılma var. Erdoğan'a açık çağrı yapıyorum sen yapay gündemlerle bu sorun çözülür diyorsan oturup tartışalım. İşsizliği, yoksulluğu çözeceksen oturup konuşalım. Yapay gündemler ayrı, gerçek gündemler ayrı!

Saray Türkiye’nin gerçeklerinden tümüyle kopmuş vaziyette. AK Parti’ye oy veren, MHP’ye oy veren vatandaşlarımıza sesleniyorum, gün beraber düşünme günüdür.

Ayrıcalığa ve ayrışmaya izin veriyoruz. Çöpten yemek toplayan kadın bizim vatandaşımız, çocuklar bizim çocuklarımız. Asıl görev iktidara destek veren AK Parti ve MHP’ye aittir. Bütün milletvekillerinin parti ayrımı yapmaksızın Türkiye'nin sorunlarına kilitlenmeleri gerekir. Bunların yatacak yeri yok, sefaletten de açlıktan da bunlar sorumlular. Bu gerçek gündemi görmeyen iktidar devleti çürütmeye başladı. 18 yılda cumhuriyet tarihinin en büyük borçlanmasını yaptılar. Bu para nereye gitti? Asıl sorulması gereken soru bu. Bu sorunun cevabını Erdoğan senden bekliyorum. Ben sana sokaktaki vatandaşın sorduğu soruyu soruyorum.

Onlar esnafa gidemiyor biz gidiyoruz, onlar çöp konteynerından yemek toplayanları görmüyor biz görüyoruz. Türkiye'nin gerçek gündemi bu, devleti çürütmeye başladılar.

Türkiye gerçeğinde açlık var. Konteynerden yiyecek toplayan vatandaşlar da vergi ödüyor. Erdoğan, devleti tek başına yönetiyorsun, istediğin her şeyi yapıyorsun. Vergi verdik, nereye gitti bu paralar?

Sen ne yaptın arkadaş? Tek fabrika bile kurmadın, nereye gitti paralar? Soruya yanıt vereyim, 83 milyonu bir avuç tefeciye mahkûm ettiler. Paralar faizcilere gitti. 18 yıldır ekonomiyi faiz-döviz ekseninde yönetiyorlar.

Memleketin sorunlarını Millet İttifakı olarak biz çözeceğiz. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat sözde cumhurbaşkanı dedim diye çok alınmış, Bremen Mızıkacıları gibi herkes saldırıyor. Acaba bir yapay gündem oluşturabilir miyiz? Millete açlığa, fukuralığa mahkûm eden sensin, o yüzden ben sana sözde cumhurbaşkanı diyorum"

Bir de tazminat davası 1 milyon liralık açmış, neyse teşekkür ederim, en azından bir paralık açmamış. Ben onun hakkında 1 paralık dava açıyorum, değeri o kadar çünkü.

Yemini edeceksin, o yemine sadık kaldığım sürece elbette ki 83 milyonun cumhurbaşkanısın, hiç kimse buna itiraz edemez. Milletin iradesine her zaman saygı duyuyoruz. Milletin iradesine bir şey söylemek ne bana ne de partimize düşmez. Demokrasiye bu ülkeye getiren bir parti olarak milletin iradesine saygı gösterdik, milletin seçtiği kişinin de millete saygı duyması lazım."